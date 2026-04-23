中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

"Hố tử thần nuốt chửng" bánh xe tải trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội

Thứ Năm, 14:40, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vào khoảng 12h30 ngày 23/4, trên đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), một vụ sụt lún bất ngờ xảy ra khiến một xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên bị “nuốt chửng” bánh sau, gây ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe tải đang lưu thông qua khu vực trước tòa nhà King Palace thì bất ngờ mặt đường bị sụt lún, tạo thành hố sâu. Một bánh sau của xe rơi xuống hố, khiến phương tiện mắc kẹt tại chỗ. Sự cố khiến giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi, một trong những trục giao thông huyết mạch của Thủ đô bị ùn ứ cục bộ.

Vị trí xảy ra sự cố

Đáng chú ý, vị trí xảy ra sự cố gần khu vực đang được lực lượng chức năng rào chắn để phục vụ thi công công trình bể ngầm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý sự cố và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

"Hố tử thần nuốt chửng" bánh sau xe tải

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng sụt lún mặt đường tại Hà Nội. Trước đó, ngày 26/7, một người điều khiển xe máy nhãn hiệu SH mang biển kiểm soát 17AL-038.XX khi di chuyển trên đường Trường Chinh (gần nút giao Tôn Thất Tùng - Lê Trọng Tấn) cũng bất ngờ rơi xuống “hố tử thần”.

Vụ việc khiến phần đầu xe bị sụt lún xuống hố, phương tiện hư hỏng nhẹ. Rất may, người điều khiển xe không bị thương.

Theo lý giải của Sở Xây dựng Hà Nội, nguyên nhân của sự cố trên đường Trường Chinh là do đường ống nước sạch đường kính khoảng D100 bị rò rỉ ngầm bên dưới. Dòng nước phun mạnh ra ngoài đã gây xói lở đất nền, dẫn đến sụt lún mặt đường và hình thành hố sâu.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc xảy ra các sự cố hạ tầng ngầm ảnh hưởng đến đời sống người dân là điều không mong muốn. Từ thực tế các vụ việc gần đây, Sở đã yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý hạ tầng tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, chủ động phát hiện sớm các nguy cơ, nhằm hạn chế tối đa các sự cố tương tự.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ sụt lún trên đường Nguyễn Trãi đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: sụt lún mặt đường Nguyễn Trãi Hà Nội xe tải mắc kẹt hố tử thần công trình ngầm giao thông ùn tắc Thanh Xuân Hà Nội sự cố hạ tầng Sở Xây dựng Hà Nội Hố tử thần
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục