Hỏa hoạn bất ngờ thiêu rụi tàu cá tại cảng Quần Vinh, Ninh Bình

Chiều tối 9/4, tại khu vực cảng cá Quần Vinh, xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình, tàu cá mang biển kiểm soát 93102 bất ngờ bốc cháy.

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu có nhiều vật dụng dễ cháy khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngư dân trong khu vực đã cùng lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp dập lửa. Tuy nhiên, do điều kiện chữa cháy hạn chế và đám cháy bùng phát mạnh, việc khống chế gặp nhiều trở ngại.

Hiện trường vụ cháy tàu cá tại cảng Quần Vinh. Ảnh cắt từ clip

Đến khoảng 21h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không ghi nhận thiệt hại về người, song tàu cá cùng nhiều tài sản trên tàu bị thiêu rụi.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.