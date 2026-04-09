中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hỏa hoạn bất ngờ thiêu rụi tàu cá tại cảng Quần Vinh, Ninh Bình

Thứ Năm, 22:15, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tàu cá đang neo đậu tại khu vực cảng cá Quần Vinh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Dù lực lượng chức năng và ngư dân nỗ lực dập lửa, nhiều tài sản trên tàu đã bị thiêu rụi.

Chiều tối 9/4, tại khu vực cảng cá Quần Vinh, xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình, tàu cá mang biển kiểm soát 93102 bất ngờ bốc cháy.

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu có nhiều vật dụng dễ cháy khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngư dân trong khu vực đã cùng lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp dập lửa. Tuy nhiên, do điều kiện chữa cháy hạn chế và đám cháy bùng phát mạnh, việc khống chế gặp nhiều trở ngại.

hoa hoan bat ngo thieu rui tau ca tai cang quan vinh, ninh binh hinh anh 1
Hiện trường vụ cháy tàu cá tại cảng Quần Vinh. Ảnh cắt từ clip

Đến khoảng 21h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không ghi nhận thiệt hại về người, song tàu cá cùng nhiều tài sản trên tàu bị thiêu rụi.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: Ninh Bình Hỏa hoạn tàu cá cảng Quần Vinh cảng cá cháy tàu cá
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục