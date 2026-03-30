Hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026

Thứ Hai, 20:44, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ nay đến cuối năm 2026 phải hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu đối với khoảng 106 triệu thửa đất trên cả nước, bảo đảm vận hành theo thời gian thực.

Đây là thông tin được Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, xây dựng hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tổ chức chiều 30/3 tại Hà Nội.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an triển khai từ 1/9 - 30/11/2025 đã đồng bộ và làm sạch được hơn 62,49 triệu thửa đất trên phạm vi cả nước. Đây là cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" nhằm phục vụ chuyển đổi số và quản lý đất đai hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Tỉnh Thái Nguyên đứng thứ 2 cả nước với gần 4,1 triệu thửa đất, trong đó hơn 1,5 triệu thửa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Hiện nay, đối với trên 1,5 triệu thửa đất của tỉnh Thái Nguyên đã được thực hiện theo Chiến dịch làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai thì người sử dụng đất khi đi thực hiện các thủ tục trực tuyến không phải trực tiếp đến các bộ phận hành chính công của xã, tỉnh. Cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Thái Nguyên hiện đã được kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia, cơ quan thuế, hệ thống ngân hàng để phục vụ cho người dân và tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các giao dịch, đặc biệt thực hiện các thủ tục dịch vụ công trực tuyến”. 

Để tiếp tục hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai, ngày 29/03/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an cùng ký Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA nhằm đồng bộ kết nối và chia sẻ dữ liệu; hoàn thiện hạ tầng, phần mềm; xây dựng mới cơ sở dữ liệu đất đai; đẩy mạnh dịch vụ công, vận hành, an ninh; chuẩn hóa quy trình, công cụ; hoàn thiện và duy trì cơ sở dữ liệu hiện có.

Kế hoạch được thực hiện trong thời gian 9 tháng (1/4/2026 - 31/12/2026), triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, xuống tận cấp xã, thôn, xóm, tổ dân phố. Theo đó, các địa phương sẽ tập trung đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đối với khoảng 45 triệu thửa đất chưa được số hóa để đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng.

Quang cảnh Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Công An Nguyễn Văn Long nhấn mạnh: “Bộ Công an đề nghị lãnh đạo UBND các tỉnh/thành phố trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên và bố trí nguồn lực, ngân sách để thực hiện kế hoạch này; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, cung cấp thông tin về đất dai trên VneID; đánh giá tổng thể hệ thống đảm bảo tuyệt đối về an ninh, an toàn cho hệ thống chung của tỉnh cũng như các dữ liệu đất đai; Đẩy nhanh tái cấu trúc các quy trình, thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác dữ liệu đất đai đã được số hóa để cắt giảm thủ tục, hồ sơ phục vụ người dân và doanh nghiệp”. 

Cụ thể, đối với khoảng 24 triệu thửa đất được chuẩn hóa theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” sẽ từng bước chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang quản lý trên môi trường số, bảo đảm cập nhật biến động theo thời gian thực và tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với khoảng trên 37 triệu thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu, kế hoạch đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin để bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, đồng thời chuẩn hóa đầy đủ 3 nhóm dữ liệu gồm dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và dữ liệu phi cấu trúc.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho rằng, việc triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai. Theo đó, từ nay đến cuối năm 2026 phải hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu đối với khoảng 106 triệu thửa đất trên cả nước, bảo đảm vận hành theo thời gian thực.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh: “Nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là một bước chuyển mình mạnh mẽ, thay đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, minh bạch; chặng đường phía trước để hoàn thành về đích trong năm 2026 vẫn còn nhiều thách thức. Tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, sự đồng hành của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Công an, chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai "đúng - đủ - sạch - sống", góp phần quan trọng vào kiến tạo Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số”.

 

Quang Huy/VOV1
Tag: cơ sở dữ liệu quốc gia Bộ Nông nghiệp và Môi trường Bộ Công an lập bản đồ địa chính đăng ký đất đai xây dựng hồ sơ địa chính hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
