Hoàn thiện 27km đầu tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Sau hơn 700 ngày thi công, vượt qua hàng loạt thách thức từ thiên tai đến “bão giá” vật liệu, phân đoạn 27 km đầu tuyến thuộc dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đã hoàn thiện mặt đường và hệ thống an toàn giao thông. Kết quả này góp phần tiến tới xóa bỏ tình trạng “đứt gãy” kết nối từ cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn lên trung tâm tỉnh Lạng Sơn.

Hoàn thiện 27km đầu tuyến Hữu Nghị - Chi Lăng, xóa điểm nghẽn kết nối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn với trung tâm tỉnh Lạng Sơn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc – Nam, dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng chiều dài 60 km, với tổng mức đầu tư 11.808 tỷ đồng.

Kể từ khi được khởi công vào tháng 4/2024, dự án phải triển khai đồng thời nhiều hạng mục cầu, các đoạn nền đường đào sâu, đắp cao với khối lượng hơn 20 triệu m3 đất, đá. Hoạt động vận chuyển vật liệu, tổ chức thi công cũng gặp nhiều khó khăn do hệ thống đường công vụ bị chia cắt bởi địa hình.

Bên cạnh đó, dự án còn chịu sức ép lớn về tiến độ khi vừa phải chạy đua với thời tiết, vừa xử lý các phát sinh địa chất, giải phóng mặt bằng và bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng tại khu vực. Một sức ép lớn khác đến từ giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

Cụ thể, giá nhiên liệu và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ từ cuối tháng 2/2026 đã tăng từ 20 - 40%, gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động thi công tại dự án.

Vượt qua tất cả các khó khăn, liên danh nhà đầu tư dự án cũng trực tiếp là nhà thầu thi công đã phải bù lỗ hơn 200 tỷ đồng để đảm bảo nguồn vật liệu, nhiên liệu đáp ứng tiến độ. Toàn dự án vẫn duy trì 2.600 nhân sự, 1.200 thiết bị triển khai 130 mũi thi công trên 05 gói thầu. Nhiều nhà thầu tổ chức thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Giá trị sản lượng xây lắp đạt 5.980/8.544 tỷ đồng, tương đương 70% giá trị hợp đồng.

Đối với đoạn tuyến còn lại của dự án Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ tiếp tục tăng tốc để phấn đấu hoàn thành toàn tuyến vào cuối tháng 9/2026, vượt khoảng 3 tháng so với tiến độ hợp đồng.

Ngày 19/5 vừa qua, dự án đã ghi nhận bước tiến quan trọng khi hoàn thành để thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 27 km, từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến nút giao IC03, kết nối với Quốc lộ 4B, thuộc địa phận phường Kỳ Lừa, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Đây là thành quả của hơn 700 ngày đêm thi công liên tục với sự tham gia của 2.600 cán bộ, kỹ sư và công nhân. Đến nay, 27 km này đã hoàn thiện mặt đường, hệ thống an toàn giao thông”, ông Lương Văn Hiệp - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng, cho biết.

Trực tiếp trải nghiệm tuyến đường, ông Trần Văn Vương – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lạng Sơn, nhận định phân đoạn 27 km đã hoàn thành mặt đường và hệ thống an toàn giao thông, đảm bảo đủ điều kiện thông xe kỹ thuật theo đúng yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và tỉnh Lạng Sơn.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng doanh nghiệp dự án để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu để đưa phân đoạn vào sử dụng theo đúng quy định”, đại diện sở Xây dựng Lạng Sơn chia sẻ.

Theo doanh nghiệp dự án, việc hoàn thành phân đoạn 27 km giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đến phường Kỳ Lừa từ 40 phút qua Quốc lộ 1A xuống còn khoảng 17 phút.

Đặc biệt, việc hoàn thành phân đoạn đã xóa điểm cụt kết nối từ cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đang khai thác đến thành phố Lạng Sơn; giảm áp lực giao thông, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A hiện hữu.

Việc thông tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng góp phần tiến tới xóa bỏ tình trạng “đứt gãy” kết nối từ cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn lên trung tâm tỉnh Lạng Sơn.

Kết quả này có được từ sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cũng như sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của tỉnh Lạng Sơn và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân. Đồng thời, đây cũng là thành quả từ nỗ lực của các Nhà đầu tư, đồng thời cũng chính là Nhà thầu, thông qua mô hình PPP++ do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu Liên danh tổ chức triển khai.

Mô hình này PPP++ giúp tối ưu phương thức triển khai dự án, cộng năng lực góp vốn với năng lực tổ chức thi công, gắn trách nhiệm của Nhà đầu tư với các yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả công trình.

Qua đó khẳng định dù dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng gặp nhiều khó khăn, rủi ro do thiên tai, biến động giá vật liệu, nhiên liệu từ cát, đá đến xăng dầu nhưng công trình vẫn được kiểm soát và về đích sớm hơn so với tiến độ hợp đồng.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, đại diện doanh nghiệp dự án cho biết lực lượng thi công sẽ tiếp tục duy trì tiến độ như hiện tại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối tháng 9/2026 để đưa dự án vào khai thác đồng bộ.

“Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và người dân Lạng Sơn để bảo đảm tiến độ dự án”, ông Lương Văn Hiệp nói.