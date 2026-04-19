Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai giúp chuyển từ “làm sạch” sang hệ sinh thái số

Sau thành công của chiến dịch 90 ngày đêm “làm giàu, làm sạch” cơ sở dữ liệu đất đai, năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu cao hơn: Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đất đai quốc gia hiện đại, bền vững, vận hành thống nhất, đồng bộ và đa mục tiêu. Với tinh thần hành động “nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn”, việc hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai tập trung đang được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật đơn thuần mà là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ, mang tính chất mệnh lệnh chính trị. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các bộ, ngành và địa phương nhằm cụ thể hóa các chính sách, định hướng lớn về quản lý tài nguyên và phát triển bền vững.

Dù khối lượng công việc còn lớn, song với nền tảng dữ liệu đã được chuẩn hóa bước đầu từ chiến dịch 90 ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động ngay từ đầu năm 2026, tạo tiền đề để tăng tốc trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai cho biết, thời gia qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết cho từng nhiệm vụ trong năm 2026. Nguyên tắc xuyên suốt là “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Điểm đáng chú ý trong cách làm lần này là phương thức triển khai được đổi mới mạnh mẽ. Thay vì thực hiện tuần tự từng bước như trước đây, các công đoạn từ đo đạc thực địa đến xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu được tiến hành đồng thời, lồng ghép với nhau. Nhờ đó, mỗi thửa đất khi được đo đạc sẽ ngay lập tức được số hóa, cập nhật và đưa vào hệ thống để vận hành.

Để thống nhất quy trình kỹ thuật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư số 19 (ngày 30/3/2026), làm căn cứ cho các địa phương triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ và chất lượng dữ liệu.

Khẳng định nền tảng công nghệ và nhận thức thống nhất

Theo Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), giai đoạn 90 ngày đầu tiên đã mang lại những kết quả quan trọng, mang tính nền tảng.

Thứ nhất, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin được xác định phải thống nhất, dùng chung; phần mềm phải là những giải pháp tối ưu, hiện đại. Thứ hai, mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu được làm rõ với yêu cầu cốt lõi: dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống” và được chia sẻ, khai thác thống nhất. Thứ ba, nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương được nâng cao rõ rệt, tạo động lực thúc đẩy triển khai trên toàn quốc.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an). (Ảnh: CACC)

Đặc biệt, mô hình xây dựng dữ liệu phân tán nhưng quản lý tập trung đã được định hình: Các địa phương chịu trách nhiệm tạo lập dữ liệu, trong khi các bộ, ngành trung ương đóng vai trò điều phối, tích hợp và khai thác.

Đánh giá từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, chiến dịch “làm giàu, làm sạch” dữ liệu đất đai đã tạo ra chuyển biến tích cực. Chất lượng dữ liệu được cải thiện đáng kể, từng bước khắc phục tình trạng sai lệch, thiếu đồng bộ giữa dữ liệu đất đai và dữ liệu dân cư.

Phương thức triển khai mới theo hướng kết hợp “làm sạch” với “làm giàu” dữ liệu đã bước đầu phát huy hiệu quả, lấy chất lượng và khả năng khai thác làm thước đo. Nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của dữ liệu đất đai được nâng lên rõ rệt, cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ.

Đáng chú ý, nhiều tồn tại kéo dài trong quản lý hồ sơ tài chính đất đai đã được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần minh bạch hóa công tác quản lý.

Hướng tới phủ kín dữ liệu toàn quốc

Trong năm 2026, mục tiêu được đặt ra là cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hoàn thiện hồ sơ tài chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên phạm vi toàn quốc.

Hệ thống dữ liệu sẽ bảo đảm phủ kín toàn bộ các thửa đất, vận hành thống nhất, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực quản lý tài nguyên, cơ sở dữ liệu đất đai còn là nền tảng quan trọng phục vụ chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Với quyết tâm chính trị cao và cách làm bài bản, đồng bộ, việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đất đai quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong quản trị hiện đại, hướng tới một nền hành chính minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.