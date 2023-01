Hội đồng Anh thông tin về lịch thi IELTS bị hoãn ngày 10/1

Như VOV đã đưa tin, chiều 6/1, nhiều thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi IELTS tại Hội đồng Anh bất ngờ nhận được thông báo về việc hoãn kỳ thi IELTS ngày 10/1.

Trong email gửi tới thí sinh, Hội đồng Anh cho biết, do bảo trì hệ thống, đơn vị này không thể tổ chức kỳ thi IELTS vào ngày 10/1 tới đây. Đặc biệt, trong email, Hội đồng Anh chưa thông báo chính xác thời gian sẽ tổ chức kỳ thi thay thế, đơn vị này cũng đề nghị thí sinh gọi đến đường dây nóng hoặc để lại số điện thoại để được thông báo về kỳ thi thay thế miễn phí trong thời gian tới.

Email Hội đồng Anh gửi đến thí sinh chiều ngày 6/1 về việc hoãn thi IELTS ngày 10/1.

Trả lời VOV.VN về nội dung này, Hội đồng Anh cho biết, đơn vị này cùng các đơn vị đồng sở hữu bài thi IELTS trên toàn cầu sử dụng hệ thống Connect Plus để thí sinh làm bài thi trên máy. Đây là hệ thống toàn cầu, có tính bảo mật cao, cùng tính năng lưu trữ các câu trả lời của thí sinh ngay cả khi có các sự cố trong ngày thi. Do vậy việc bảo trì thường xuyên là quan trọng để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt, mang đến trải nghiệm thi trên máy an toàn và thuận lợi cho thí sinh.

Việc dừng thi trên máy trong thời gian từ ngày 10/1/2023 tới 12/1/2023 liên quan đến thời gian bảo trì hệ thống thi IELTS định kỳ.

Các buổi thi trên máy tính từ ngày 13/1 trở đi vẫn diễn ra bình thường. Tất cả các ngày thi IELTS trên giấy của Hội đồng Anh cũng không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục được tổ chức như kế hoạch.

Hội đồng Anh, sau khi nhận được thông tin về lịch bảo trì hệ thống, đã liên hệ trực tiếp với các thí sinh của các ngày thi từ 10/1-12/1 để thông báo về thay đổi này. Toàn bộ các thí sinh này được Hội đồng Anh đổi lịch thi miễn phí sang các ngày thi khác trong tháng 1. Lịch thi trên máy tính của Hội đồng Anh được mở vào tất cả các ngày trong tuần và kết quả thi sẽ có sau ngày thi từ 3 đến 5 ngày.

"Hiện tại toàn bộ các thí sinh bị ảnh hưởng đã được Hội đồng Anh liên hệ và sắp xếp lịch thi mới để đáp ứng nhu cầu nộp hồ sơ cho các trường trong nước hay hồ sơ du học trừ 1 thí sinh do có ngày đến hạn nộp bảng điểm với trường ở nước ngoài quá sát với ngày thi.

Chúng tôi đang nỗ lực trao đổi cùng phụ huynh và ban điều hành kỳ thi để tìm giải pháp tốt nhất có thể nhằm hỗ trợ thí sinh. Hiện tại thí sinh đã chọn được lịch thi mới và Hội đồng Anh đã gửi thư tới Phòng tuyển sinh của nhà trường để đề đạt nhà trường cho lùi thời hạn nộp bảng điểm IELTS cho thí sinh này. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với trường để hỗ trợ thí sinh hết mức có thể", đại diện Hội đồng Anh cho biết./.