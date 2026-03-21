Hội thi kể chuyện về Bác, bồi đắp bản lĩnh thế hệ trẻ nơi biên giới An Giang

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh

Hội thi thu hút 10 thí sinh với 10 câu chuyện xoay quanh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Nhiều phần thi được thể hiện chân thực, giàu cảm xúc, gắn với những việc làm cụ thể trong học tập và đời sống, qua đó lan tỏa tinh thần vượt khó, ý chí phấn đấu học tốt, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Các em học sinh viếng nhà bia tưởng niệm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

cán bộ, giáo viên và học sinh còn được tham quan đơn vị, tìm hiểu về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới

Theo Đại úy Thái Công Diện, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, hội thi là hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới, góp phần tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong học tập, công tác và rèn luyện.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã phối hợp Đoàn phường Tịnh Biên và trường tổ chức hội thi

Hội thi kể chuyện về Bác, bồi đắp bản lĩnh thế hệ trẻ nơi biên giới

Kết quả, giải Nhất thuộc về thí sinh Trương Lê Ngọc Ý (lớp 9A2, Trường Tiểu học và THCS Trần Quang Khải) với câu chuyện “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”; giải Nhì được trao cho thí sinh Nguyễn Phú Sang (lớp 7A5, Trường THCS Lương Thế Vinh). Ban Tổ chức cũng trao thêm 2 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Hội thi là hoạt động sinh hoạt chính trị ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng trong trường học.