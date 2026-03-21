Hội thi kể chuyện về Bác, bồi đắp bản lĩnh thế hệ trẻ nơi biên giới An Giang

Thứ Bảy, 15:10, 21/03/2026
VOV.VN - Ngày 21/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã phối hợp Đoàn phường Tịnh Biên và trường THCS Lương Thế Vinh, Tiểu học và THCS Trần Quang Khải tổ chức Hội thi kể chuyện về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dành cho học sinh THCS.

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh

Hội thi thu hút 10 thí sinh với 10 câu chuyện xoay quanh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Nhiều phần thi được thể hiện chân thực, giàu cảm xúc, gắn với những việc làm cụ thể trong học tập và đời sống, qua đó lan tỏa tinh thần vượt khó, ý chí phấn đấu học tốt, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Các em học sinh viếng nhà bia tưởng niệm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ
cán bộ, giáo viên và học sinh còn được tham quan đơn vị, tìm hiểu về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới

Theo Đại úy Thái Công Diện, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, hội thi là hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới, góp phần tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong học tập, công tác và rèn luyện.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã phối hợp Đoàn phường Tịnh Biên và trường tổ chức hội thi
Hội thi kể chuyện về Bác, bồi đắp bản lĩnh thế hệ trẻ nơi biên giới

Kết quả, giải Nhất thuộc về thí sinh Trương Lê Ngọc Ý (lớp 9A2, Trường Tiểu học và THCS Trần Quang Khải) với câu chuyện “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”; giải Nhì được trao cho thí sinh Nguyễn Phú Sang (lớp 7A5, Trường THCS Lương Thế Vinh). Ban Tổ chức cũng trao thêm 2 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Hội thi là hoạt động sinh hoạt chính trị ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng trong trường học.
Phạm Hải - CTV Hữu Ngọc/VOV-ĐBSCL
Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên
Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

VOV.VN - Sáng 8/3, trong chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Di tích Đồi E2 và Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ; viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

VOV.VN - Sáng 8/3, trong chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Di tích Đồi E2 và Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ; viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

Quân khu 5 phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Quân khu 5 phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

VOV.VN - Sáng nay (23/2) (mùng 7 tháng Giêng), tại Trường Quân sự Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Quân khu 5 phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Quân khu 5 phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

VOV.VN - Sáng nay (23/2) (mùng 7 tháng Giêng), tại Trường Quân sự Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"
Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

VOV.VN - Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, sáng 23/2 (tức mùng 7 Tết Bính Ngọ), Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với tỉnh Lào Cai tổ chức.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

VOV.VN - Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, sáng 23/2 (tức mùng 7 Tết Bính Ngọ), Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với tỉnh Lào Cai tổ chức.

