Hôm nay bắt đầu đăng ký nguyện vọng đại học 2026, thí sinh cần lưu ý gì?

Tóm tắt

VOV.VN - Từ hôm nay (2/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026. Thí sinh cần thực hiện đầy đủ 6 bước trên hệ thống, kiểm tra chính xác mã ngành, thứ tự nguyện vọng và hoàn tất thanh toán lệ phí để nguyện vọng được xác nhận hợp lệ.

