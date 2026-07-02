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VOV.VN - Từ hôm nay (2/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026. Thí sinh cần thực hiện đầy đủ 6 bước trên hệ thống, kiểm tra chính xác mã ngành, thứ tự nguyện vọng và hoàn tất thanh toán lệ phí để nguyện vọng được xác nhận hợp lệ.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_hom_nay_bat_dau_dang_ky_nguyen_vong_dai_hoc_2026_thi_sinh_can_luu_y_gi.m3u8
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Hôm nay bắt đầu đăng ký nguyện vọng đại học 2026, thí sinh cần lưu ý gì?
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2026-07/tiktok_hom_nay_bat_dau_dang_ky_nguyen_vong_dai_hoc_2026_thi_sinh_can_luu_y_gi.m3u8
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