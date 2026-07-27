Hơn 200 thanh niên tri ân Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La

Chương trình diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của tuổi trẻ các dân tộc Sơn La đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hơn 200 đại biểu, đoàn viên thanh niên, thiếu nhi tỉnh Sơn La tham gia thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi đã dâng hương, dành phút mặc niệm và thắp những ngọn nến tri ân trên phần mộ các Anh hùng liệt sĩ. Mỗi ngọn nến được thắp sáng là lời tri ân sâu sắc, nhắc nhở thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Mỗi ngọn nến được thắp sáng là lời tri ân sâu sắc, nhắc nhở thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.

Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Sơn La đồng loạt triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như hành trình về nguồn, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh; chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc các địa chỉ đỏ và thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên.

Chương trình diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa.

Những hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và khơi dậy tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ. Anh Lò Mạnh Cường, Phó Bí thư tỉnh đoàn Sơn La cho biết: Lễ thắp nến tri ân hôm nay không chỉ là hoạt động tưởng niệm, mà còn là lời hứa của thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục truyền thống vẻ vang của dân tộc, không ngừng học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Sơn La ngày càng phát triển, góp phần chung cùng cả nước xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.