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Hơn 2.200 suất quà Trung thu đến với thiếu nhi vùng biên giới Đắk Lắk

Thứ Hai, 16:18, 21/09/2026
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VOV.VN - Từ ngày 18 đến 21/9, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu, trao hơn 2.200 suất quà Trung thu cho thiếu nhi ở khu vực biên giới đất liền và biên giới biển.

Tại xã biên giới Buôn Đôn, Đồn Biên phòng Bo Heng phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động tỉnh Đắk Lắk, Đoàn thiện nguyện TP. HCM và Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” tại Buôn Trí.

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Đồn Biên phòng Bo Heng và các đơn vị tặng quà các em thiếu nhi trong chương trình “Trung thu yêu thương” tại xã Buôn Đôn.

Các em thiếu nhi được tham gia múa lân, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ và nhận 695 suất quà. Ban Tổ chức cũng trao 150 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã biên giới Ia Rvê, Đồn Biên phòng Ia Rvê phối hợp với chính quyền, đoàn thể, các trường học và đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Tết Trung thu nơi biên giới yêu thương: Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Chương trình trao hơn 1.300 suất quà cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở và thiếu nhi trên địa bàn. Dịp này, Ban Tổ chức trao 21 Thư khen của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho các học sinh xuất sắc, tiêu biểu trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Ngoài ra, hơn 100 học sinh có thành tích học tập xuất sắc, giỏi, khá, 7 em thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Mẹ đỡ đầu” được trao các phần quà để hỗ trợ đầu năm học.

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Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam cùng các đơn vị trao quà Trung thu tặng các em thiếu nhi tại phường Hòa Hiệp.

Tại khu vực biên giới biển thuộc phường Hòa Hiệp, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam phối hợp với Đoàn phường, Hội đồng Đội phường và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ và Biên cương đêm hội trăng rằm”. Ban Tổ chức trao 90 suất quà, gồm bánh kẹo và tiền mặt, cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng ở khu vực biên giới biển phường Xuân Đài, Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức chương trình “Biên cương – Đêm hội Trăng rằm”, trao 200 suất quà Trung thu.

Những món quà giúp trẻ em vùng biên có thêm niềm vui trong dịp Trung thu, thể hiện sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức và nhà hảo tâm với những gia đình còn khó khăn. Qua đó, góp phần chăm lo đời sống, tạo thêm sự gắn kết quân dân và củng cố thế trận biên phòng toàn dân từ cơ sở.

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Trung thu đầu tiên ở trường nội trú liên cấp vùng biên giới Đắk Lắk

VOV.VN - Tối 19/9, hàng trăm học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Lốp, xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk cùng đón “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Trung thu năm nay đặc biệt hơn khi các em vừa được học tập trong ngôi trường mới được đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng.

CTV Ngọc Lân/VOV-Tây Nguyên
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