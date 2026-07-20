Hơn 26 triệu khách quốc tế đến Việt Nam, vận tải hàng không tiếp tục khởi sắc

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 15/6/2026, sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm đạt 26,2 triệu lượt khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính đến 15/6/2026, sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 26,2 triệu khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 9,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 36,6% tổng lượng hành khách quốc tế. Đối với thị trường nội địa, sản lượng vận chuyển đạt 18,7 triệu lượt khách, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở lĩnh vực vận tải hàng hóa, sản lượng hàng hóa quốc tế đạt 706.700 tấn, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2025. Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 119.000 tấn, tăng 8,6%, chiếm 16,8% tổng sản lượng hàng hóa quốc tế. Trong khi đó, sản lượng vận chuyển hàng hóa nội địa đạt 216,4 nghìn tấn, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 109 đường bay quốc tế kết nối với 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng thời, các hãng hàng không nước ngoài của 41 quốc gia và vùng lãnh thổ đang khai thác 235 đường bay thường lệ đến Việt Nam.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, cùng với đà tăng trưởng của thị trường, ngành hàng không đang đối mặt với nhiều thách thức như áp lực gia tăng sản lượng khai thác trong các giai đoạn cao điểm, diễn biến thời tiết cực đoan, nguy cơ mất an toàn từ thiết bị bay không người lái, chim và động vật hoang dã tại khu vực cảng hàng không, cũng như yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản lý an toàn.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn trong bối cảnh hoạt động khai thác tiếp tục tăng trưởng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết: "Trong bối cảnh sản lượng vận tải hàng không tiếp tục tăng trưởng, áp lực khai thác ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm an toàn cũng ngày càng cao. Do đó, toàn ngành cần quán triệt sâu sắc quan điểm an toàn là giá trị cốt lõi, là mệnh lệnh cao nhất và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành hàng không; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là hoặc đánh đổi an toàn vì tiến độ khai thác hay hiệu quả kinh tế".

ành khách xếp hàng đợi làm thủ tục tại sân bay Nội Bài.

Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn hàng không, tuân thủ các tiêu chuẩn và khuyến cáo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO); đồng thời tăng cường nhận diện nguy cơ, đánh giá và kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý an toàn (SMS) và xây dựng văn hóa an toàn ở tất cả các cấp. Người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an toàn tại đơn vị mình.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý được yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức giám sát theo hướng chủ động, dựa trên dữ liệu và đánh giá rủi ro; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn hàng không.

Đối với các doanh nghiệp hàng không, cảng hàng không, cơ sở bảo dưỡng, đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và các đơn vị liên quan, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tập trung đầu tư cho công tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, giám sát, phân tích dữ liệu an toàn; đồng thời chủ động rà soát, khắc phục các nguy cơ tiềm ẩn, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Trước đó, công tác quản lý và giám sát an toàn của ngành hàng không cơ bản được triển khai hiệu quả. Cục Hàng không Việt Nam đã thực hiện giám sát an toàn thường xuyên đối với người khai thác tàu bay, các tổ chức bảo dưỡng, huấn luyện, cung cấp dịch vụ điều hành bay và khai thác cảng hàng không; đồng thời tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn khai thác tàu bay trong các dịp cao điểm.

Ngoài ra, cơ quan này cũng đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hàng không nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, nguy cơ mất an toàn; yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc báo cáo, điều tra, phân tích sự cố và vụ việc để triển khai các giải pháp phòng ngừa phù hợp, góp phần bảo đảm hoạt động hàng không an toàn, ổn định và bền vững.