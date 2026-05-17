Hơn 300 người dân An Giang được khám bệnh, nhận quà hỗ trợ

Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 cùng đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân trên địa bàn xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang.

Tại chương trình, trên 300 lượt người dân xã Mỹ Đức được khám nội tổng quát, đo điện tim, siêu âm, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn phòng bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Các y, bác sĩ cũng tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp cho người dân, nhất là người cao tuổi và các trường hợp mắc bệnh lý nền.

Hoạt động khám bệnh nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp người dân vùng còn khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, kịp thời phát hiện và tư vấn điều trị bệnh. Đồng thời, chương trình thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia vì cộng đồng của lực lượng vũ trang Quân khu 9, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân, dân trên địa bàn.

Quân khu 9 phối hợp UBND xã Mỹ Đức tổ chức Lễ khởi công công trình bê tông hóa

Dịp này, đoàn cũng đã trao 300 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xa Mỹ Đức, góp phần động viên tinh thần, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cũng trong ngày, Quân khu 9 đã phối hợp UBND xã Mỹ Đức tổ chức lễ khởi công công trình bê tông hóa tuyến đường thuộc tổ 14 và tổ 15, ấp Khánh An, xã Mỹ Đức. Theo thiết kế, công trình có chiều dài khoảng 300 m, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 350 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều tặng quà cho người dân

Công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.