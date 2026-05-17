Hơn 300 người dân An Giang được khám bệnh, nhận quà hỗ trợ

Chủ Nhật, 16:58, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 17/5, đoàn công tác gồm cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 121 phối hợp Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang.

Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 cùng đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân trên địa bàn xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang.

Tại chương trình, trên 300 lượt người dân xã Mỹ Đức được khám nội tổng quát, đo điện tim, siêu âm, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn phòng bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Các y, bác sĩ cũng tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp cho người dân, nhất là người cao tuổi và các trường hợp mắc bệnh lý nền.

Các y, bác sĩ tư vấn sức khỏe cho nhân dân

Hoạt động khám bệnh nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp người dân vùng còn khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, kịp thời phát hiện và tư vấn điều trị bệnh. Đồng thời, chương trình thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia vì cộng đồng của lực lượng vũ trang Quân khu 9, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân, dân trên địa bàn.

Quân khu 9 phối hợp UBND xã Mỹ Đức tổ chức Lễ khởi công công trình bê tông hóa (Ảnh Hữu Đặng)
Tư vấn, khám bệnh cho cựu chiến binh

Dịp này, đoàn cũng đã trao 300 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xa Mỹ Đức, góp phần động viên tinh thần, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cũng trong ngày, Quân khu 9 đã phối hợp UBND xã Mỹ Đức tổ chức lễ khởi công công trình bê tông hóa tuyến đường thuộc tổ 14 và tổ 15, ấp Khánh An, xã Mỹ Đức. Theo thiết kế, công trình có chiều dài khoảng 300 m, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 350 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều tặng quà cho người dân (Ảnh Hữu Đặng)

Công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Hơn 60 bác sĩ "vượt núi" đến khám bệnh cho đồng bào Y Tý

VOV.VN - Hơn 60 bác sĩ hiện đang công tác tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Việt Đức, 108, Phụ sản Trung ương... tận tâm thăm khám và tư vấn sức khỏe cho bà con dân tộc thiểu số tại xã Y Tý, tỉnh Lào Cai trong chương trình thiện nguyện sáng 19/4

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Tag: khám bệnh miễn phí An Giang Quân khu 9 xã Mỹ Đức An Giang chăm sóc sức khỏe cộng đồng tặng quà hộ nghèo bê tông hóa đường nông thôn khám bệnh cấp thuốc miễn phí đoàn kết quân dân hỗ trợ gia đình chính sách phát triển hạ tầng nông thôn
Khám sức khỏe miễn phí toàn dân: Cơ hội phát hiện bệnh sớm cho mọi người dân
VOV.VN - Nhiều người chấp nhận sống chung với bệnh vì lo chi phí, thời gian, thủ tục” – nhận định này phần nào phản ánh thực tế chăm sóc sức khỏe hiện nay. Chủ trương khám sức khỏe miễn phí toàn dân được kỳ vọng giúp phát hiện bệnh sớm từ cơ sở.

Gần 1000 người dân Khánh Hòa được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí

VOV.VN - Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân vừa phối hợp cùng chính quyền địa phương và Câu lạc bộ Tình nguyện TP Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa.

300 trẻ em ở tỉnh Sơn La được khám sàng lọc các bệnh lý tim mạch miễn phí

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E, Hà Nội tổ chức chương trình khám sàng lọc và hội chẩn miễn phí các bệnh lý tim mạch cho trẻ em dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh.

