Hơn 3.000 người dân xã miền núi Nghệ An bị chia cắt do mưa lớn

Trưa 15/9, ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái, cho biết các bản bị ảnh hưởng do mưa lớn gồm Xốp Nặm, Phồng, Văng Môn, Huồi Sơn, Phá Lỏm, Khổi và Xoóng Con.

Mưa lớn khiến đường công vụ vào 7 bản xã Tam Thái bị ngập, chia cắt. ( Ảnh: Tam Thái).

Nguyên nhân là các tuyến đường công vụ phục vụ thi công 3 cầu cứng vượt lũ tại các bản Khổi, Xoóng Con và Xốp Nặm bị ngập nặng, có đoạn bị nước cuốn trôi. Người dân hiện phải chờ nước rút để lội qua các vị trí ngập; việc đi lại bằng xe chỉ có thể khôi phục sau khi đường công vụ được đắp lại.

Theo ông Khánh, 3 cầu cứng đang được xây dựng nhằm thay thế các vị trí qua khe, suối thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Trong thời gian công trình chưa hoàn thành, đơn vị thi công bố trí đường công vụ để người dân qua lại. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, dễ bị ngập khi nước khe dâng cao, dẫn đến giao thông gián đoạn.

Đường công vụ qua cầu cứng đang thi công bị cuốn trôi. ( Ảnh: Tam Thái).

Chủ đầu tư các công trình là Sở Xây dựng Nghệ An. Quá trình thi công gặp khó khăn do đất phục vụ đắp mố cầu phải vận chuyển từ mỏ ở khu vực huyện Anh Sơn cũ, cách xa công trình, làm mất nhiều thời gian và phát sinh chi phí.

Chủ tịch UBND xã Tam Thái đề nghị Sở Xây dựng Nghệ An chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công 3 cầu cứng, bảo đảm chất lượng, an toàn để sớm đưa vào sử dụng; qua đó hạn chế tình trạng chia cắt giao thông, bảo đảm việc đi lại, sản xuất và ứng phó thiên tai của người dân trong mùa mưa lũ.