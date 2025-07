Hơn 61.000 lượt trẻ em được hỗ trợ từ “Gói mì hạnh phúc”

Việt Nam cam kết chung tay trong nỗ lực bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang

VOV.VN - Ngày 25/6, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York diễn ra Phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về trẻ em trong xung đột vũ trang với chủ đề “Các chiến lược hiệu quả để chấm dứt và ngăn ngừa các vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em” dưới sự điều hành của Bộ trưởng Dịch vụ và An sinh xã hội Guyana-nước Chủ tịch Hội đồng bảo an tháng 6/2025.