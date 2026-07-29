Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Ban ngày, khu dân cư Hồng Cường, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn mang vẻ bình yên vốn có của một đô thị du lịch ven biển. Nhưng khi phố lên đèn, cũng là lúc sự yên tĩnh của khu dân cư bị phá vỡ bởi những âm thanh chát chúa phát ra từ cơ sở kinh doanh mang tên Lotus Club Sầm Sơn.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/4.hop-dem-giua-khu-dan-cu-o-sam-son-noi-am-anh-tu-nhung-dem-khong-ngu.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
"Hộp đêm" giữa khu dân cư ở Sầm Sơn - nỗi ám ảnh từ những đêm không ngủ (có voice)
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/4.hop-dem-giua-khu-dan-cu-o-sam-son-noi-am-anh-tu-nhung-dem-khong-ngu.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật