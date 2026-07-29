Tóm tắt

VOV.VN - Ban ngày, khu dân cư Hồng Cường, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn mang vẻ bình yên vốn có của một đô thị du lịch ven biển. Nhưng khi phố lên đèn, cũng là lúc sự yên tĩnh của khu dân cư bị phá vỡ bởi những âm thanh chát chúa phát ra từ cơ sở kinh doanh mang tên Lotus Club Sầm Sơn.

