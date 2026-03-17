Huế nâng cao hiệu quả giáo dục di sản gắn với trải nghiệm thực tế cho học sinh

Trong 5 năm qua, ngành Giáo dục thành phố Huế đã triển khai 25 chủ đề giáo dục di sản cho các cấp học, gắn việc học với trải nghiệm thực tế tại các di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Nội dung giáo dục di sản được tích hợp vào giảng dạy theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời đã được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Học sinh tìm hiểu về di sản Huế

Học sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động như trò chơi cung đình, xem biểu diễn nhã nhạc cung đình Huế, múa cung đình và ca Huế.

Giai đoạn 2026–2030, hai đơn vị sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả giáo dục di sản trong trường học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và xây dựng các chương trình học tập, khám phá di sản dành cho học sinh.

Học sinh tham gia chương trình giáo dục di sản

Huế là cố đô duy nhất ở Việt Nam còn bảo lưu khá nguyên vẹn tổng thể kiến trúc nghệ thuật cung đình với bề dày lịch sử và văn hóa lâu đời.

Tái hiện lễ Ban Sóc tại khu di sản Huế

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, việc đưa giáo dục di sản vào trường học giúp học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử địa phương, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức bảo tồn các giá trị văn hóa.

“Mục đích chương trình ký kết là tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục di sản tại Quần thể Di tích cố đô Huế. Tại các điểm di tích lịch sử trên địa bàn, nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục di sản, giáo dục toàn diện cho học sinh, theo tinh thần đổi mới giáo dục là phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học”, ông Tân cho biết thêm.