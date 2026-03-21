Hưng Yên siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, không để “lọt” bạo lực học đường

Ngày 21/3, Sở GD&ĐT Hưng Yên ban hành văn bản số 744 về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của Sở, thời gian qua vẫn xảy ra một số vụ việc bạo lực học đường, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý học sinh và tác động không nhỏ tới niềm tin của xã hội.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do một số địa phương chưa thực sự vào cuộc quyết liệt; công tác quản lý tại cơ sở còn lỏng lẻo, dẫn đến việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các nguy cơ phát sinh bạo lực chưa kịp thời.

Bên cạnh đó, việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống ở nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Trước thực trạng trên, Sở GD&ĐT Hưng Yên yêu cầu các cơ sở giáo dục xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành. Người đứng đầu đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống bạo lực học đường; đồng thời ban hành đầy đủ quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Đáng chú ý, người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Giám đốc Sở và trước pháp luật nếu để xảy ra các vụ việc bạo lực học đường trong phạm vi quản lý.

Cùng với đó, các nhà trường được yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa; thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.

Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về các quy định pháp luật, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường.

Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội và chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh; bố trí lực lượng giám sát tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra bạo lực.

Đặc biệt, khi phát hiện vụ việc bạo lực học đường, các cơ sở giáo dục phải báo cáo ngay về Sở GD&ĐT và chính quyền địa phương trong vòng 24 giờ; tuyệt đối không bao che, né tránh trách nhiệm.

Việc xử lý phải đúng quy định, đúng thẩm quyền; trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần chuyển cơ quan chức năng xử lý và báo cáo kết quả theo quy định. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Hưng Yên đề nghị UBND các xã, phường tăng cường phối hợp chỉ đạo công tác phòng, chống bạo lực học đường tại địa phương; đồng thời sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ này làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá thi đua, xếp loại đối với các cơ sở giáo dục và người đứng đầu.

Rúng động các vụ bạo lực học đường gây hậu quả đau lòng trong năm 2025 VOV.VN - Chỉ trong năm 2025, nhiều vụ bạo lực học đường đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra, từ đánh hội đồng, dùng hung khí dẫn đến những cái chết đau lòng. Đáng lo ngại, không ít vụ việc xảy ra ngoài giờ học nhưng bắt nguồn từ mâu thuẫn trong trường, để lại hệ lụy nặng nề cho gia đình, nhà trường...