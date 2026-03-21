中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hưng Yên siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, không để “lọt” bạo lực học đường

Thứ Bảy, 18:56, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hưng Yên vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường.

Ngày 21/3, Sở GD&ĐT Hưng Yên ban hành văn bản số 744 về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của Sở, thời gian qua vẫn xảy ra một số vụ việc bạo lực học đường, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý học sinh và tác động không nhỏ tới niềm tin của xã hội.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do một số địa phương chưa thực sự vào cuộc quyết liệt; công tác quản lý tại cơ sở còn lỏng lẻo, dẫn đến việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các nguy cơ phát sinh bạo lực chưa kịp thời.

Bên cạnh đó, việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống ở nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Trước thực trạng trên, Sở GD&ĐT Hưng Yên yêu cầu các cơ sở giáo dục xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành. Người đứng đầu đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống bạo lực học đường; đồng thời ban hành đầy đủ quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Đáng chú ý, người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Giám đốc Sở và trước pháp luật nếu để xảy ra các vụ việc bạo lực học đường trong phạm vi quản lý.

Cùng với đó, các nhà trường được yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa; thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.

Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về các quy định pháp luật, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường.

Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội và chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh; bố trí lực lượng giám sát tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra bạo lực.

Đặc biệt, khi phát hiện vụ việc bạo lực học đường, các cơ sở giáo dục phải báo cáo ngay về Sở GD&ĐT và chính quyền địa phương trong vòng 24 giờ; tuyệt đối không bao che, né tránh trách nhiệm.

Việc xử lý phải đúng quy định, đúng thẩm quyền; trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần chuyển cơ quan chức năng xử lý và báo cáo kết quả theo quy định. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Hưng Yên đề nghị UBND các xã, phường tăng cường phối hợp chỉ đạo công tác phòng, chống bạo lực học đường tại địa phương; đồng thời sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ này làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá thi đua, xếp loại đối với các cơ sở giáo dục và người đứng đầu.

Rúng động các vụ bạo lực học đường gây hậu quả đau lòng trong năm 2025

VOV.VN - Chỉ trong năm 2025, nhiều vụ bạo lực học đường đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra, từ đánh hội đồng, dùng hung khí dẫn đến những cái chết đau lòng. Đáng lo ngại, không ít vụ việc xảy ra ngoài giờ học nhưng bắt nguồn từ mâu thuẫn trong trường, để lại hệ lụy nặng nề cho gia đình, nhà trường...

Không có lá chắn số, trẻ em dễ trượt vào vòng xoáy bạo lực - độc hại

VOV.VN - 87% trẻ 12 - 17 tuổi truy cập internet mỗi ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ mình; 66% không biết đường dây trợ giúp khi bị bắt nạt trực tuyến. Những khoảng trống này đang khiến trẻ em Việt Nam đối mặt với lớp nguy cơ mới trên môi trường số, trong khi các giá trị xã hội truyền thống có dấu hiệu nứt gãy.

Nguyễn Hiền/VOV.VN
bạo lực bạo lực học đường Hưng Yên người đứng đầu trường học tâm lý học sinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đầu xuân theo chân cán bộ y tế “giữ sức khỏe học đường” trên vùng cao

VOV.VN - Mỗi ngày, những cán bộ y tế trường học ở vùng cao Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) đều đi sớm, về muộn. Họ vẫn thầm lặng đắp xây cho sự nghiệp giáo dục nơi đây.

Sửa điểm học sinh: Cảnh báo về liêm chính học đường và lỗ hổng trong đánh giá

VOV.VN - Vụ việc giáo viên tại Gia Lai cố tình hạ điểm những học sinh không học thêm đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Trao đổi với phóng viên VOV.VN, PGS.TS Trần Thành Nam, chuyên gia tâm lý, Phó Hiệu trưởng Đại học Giáo dục nhận định vụ việc đặt ra những vấn đề nghiêm trọng về đạo đức nghề giáo và niềm tin xã hội.

Xây dựng môi trường học đường an toàn, phòng chống bạo lực học đường tại An Giang

VOV.VN - Gần đây, An Giang xảy ra nhiều vụ học sinh xô xát, đánh nhau, kèm quay clip, phát tán lên mạng, làm tăng tổn thương, tác động tiêu cực tâm lý học sinh, gây lo lắng cho phụ huynh và ảnh hưởng đến hình ảnh môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục