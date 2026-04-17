IP Day 2026: Lan tỏa vai trò của sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên số

Sự kiện thu hút hơn 250 đại biểu tham dự, gồm đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành của Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố, Đại học Bách khoa Hà Nội, cùng đông đảo sinh viên và những người quan tâm đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Chương trình được tổ chức nhằm triển khai chủ trương của Trung ương và thành phố về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của sở hữu trí tuệ trong bối cảnh kinh tế tri thức và chuyển đổi số. Đây cũng là hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao - ngành có tốc độ phát triển nhanh, gắn với nhiều loại tài sản trí tuệ như bản quyền truyền hình, nhãn hiệu, thiết kế, dữ liệu và công nghệ số.

Bộ nhận diện của sự kiện hưởng ứng Ngày sở hữu trí tuệ Thế giới (26/4)

Tham dự sự kiện, Triệu Tuấn Minh, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, em cảm thấy tự hào khi nhà trường đăng cai tổ chức chương trình hưởng ứng "Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới", góp phần tôn vinh giá trị của sáng tạo và trí tuệ. Theo Minh, chương trình cung cấp nhiều thông tin hữu ích về sở hữu trí tuệ, giúp người tham gia hiểu rõ hơn về bản quyền, hạn chế rủi ro và biết cách bảo vệ các sản phẩm do mình sáng tạo.

Thông qua sự kiện, ban tổ chức hướng tới kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, gồm cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, vận động viên, cộng đồng khởi nghiệp, thanh niên và sinh viên. Qua đó, thúc đẩy hình thành các ý tưởng, sáng kiến và hợp tác cụ thể trong khai thác, bảo hộ và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Các đại biểu tham gia sự kiện cùng thực hiện tuyên ngôn và cam kết qua hiệu ứng điện tử

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động tương tác và truyền thông sáng tạo được triển khai như mini game “IP & Sports Challenge” theo hình thức QR quiz kết hợp sân khấu hóa tình huống, các tiết mục nghệ thuật hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026, cùng phần trình diễn công nghệ và giới thiệu những hoạt động tiêu biểu về sở hữu trí tuệ.

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức “Bản đồ đổi mới thể thao” cùng Tuyên ngôn và cam kết được thực hiện bằng hiệu ứng công nghệ điện tử, thể hiện tinh thần kết nối các “điểm sáng trí tuệ” trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Thông điệp xuyên suốt chương trình nhấn mạnh: mỗi sáng tạo trong thể thao, từ công nghệ, thiết kế, thương hiệu đến nội dung, đều là tài sản trí tuệ cần được bảo vệ và khai thác hiệu quả. Khi các yếu tố này được kết nối thông qua hệ thống sở hữu trí tuệ, sẽ hình thành hệ sinh thái đổi mới mạnh mẽ, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và tạo động lực phát triển.

Đối với Hà Nội, sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô là trung tâm đổi mới sáng tạo, có môi trường thuận lợi cho phát triển tài sản trí tuệ, sáng tạo văn hóa - công nghệ và các ngành công nghiệp sáng tạo.