Kẹt xe, ngập nước kéo dài ở TP.HCM: Đừng để niềm tin của cử tri nguội tắt

Thứ Tư, 15:08, 25/03/2026
VOV.VN - Kẹt xe, ngập nước gần như là câu chuyện được nhắc đến trong hầu hết các cuộc tiếp xúc cử tri của đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM và HĐND TP trong nhiệm kỳ qua. Khi hạ tầng chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, vai trò của đại biểu dân cử trong giám sát, thúc đẩy giải pháp càng trở nên cấp thiết.

Những lời hứa dở dang

Mỗi buổi sáng rời nhà đi làm và mỗi chiều trở về, hàng triệu người dân TP.HCM lại bước vào một “cuộc chiến” quen thuộc là kẹt xe và đôi khi đi kèm với ngập nước. Đây là nỗi ám ảnh kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống, sức khỏe và cả sinh kế của người dân đô thị lớn nhất cả nước.

Anh Vũ Tiến Công, cho biết, mỗi sáng anh mất khoảng 60 phút để di chuyển từ nhà vào chỗ làm, buổi chiều mất gần tương tự cho chiều về. Thời gian di chuyển cứ tăng thêm sau từng năm khi tình trạng kẹt xe, ùn tắc ngày càng nghiêm trọng. 

Cảnh đông đúc thường thấy ở TP.HCM

Theo anh, áp lực thời gian là hiển nhiên nhưng mệt mỏi nhất là về mặt tinh thần. Việc thường xuyên di chuyển trong tình trạng ùn ứ, nhất là những hôm kèm theo mưa gió, triều cường… là cực hình.

Nhiều năm qua, anh Vũ Tiến Công và các cử tri ở địa phương đã không ít lần lên tiếng về tình trạng này tại các buổi tiếp xúc cử tri hay các cuộc họp khác. Tuy nhiên, tình hình chưa cải thiện đáng kể, nhiều lời hứa vẫn chỉ là lời hứa.

"Tôi thấy danh sách đại biểu HĐND TP kỳ này có đầy đủ “tư lệnh” ngành giao thông, quy hoạch, xây dựng nên cũng hy vọng các đại biểu sẽ hoạt động tích cực, bám sát cơ sở để chuyển tải đầy đủ ý kiến cử tri, góp phần giải bài toán kẹt xe, ngập nước để đời sống người dân được tốt hơn", anh Công nói.

Không chỉ kẹt xe, ngập nước cũng là “bài toán” nan giải kéo dài nhiều năm.

Đường Trần Xuân Soạn khi nắng ráo
Đường Trần Xuân Soạn khi triều cường (ảnh: H.M)

Trở lại đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận (Quận 7 cũ) trong ngày 24/3, cảnh sinh hoạt diễn ra bình thường, hàng quán tấp nập.

Tuy nhiên, đó chỉ là bức tranh với gam màu sáng. Còn có một bức tranh khác mỗi khi triều cường kết hợp mưa lớn, tuyến đường này lại biến thành “biển nước”, có đoạn không thể phân biệt đâu là đường, đâu là sông.

Nước ngập khiến phương tiện chết máy, người dân phải dắt bộ; nước tràn vào nhà gây hư hỏng đồ đạc, làm đảo lộn cuộc sống.

Cống Tân Thuận thuộc Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng nằm im lìm nhiều năm

Bà Lâm Tuyết Xuân, sống trên tuyến đường này, cho biết tình trạng ngập nước lặp đi lặp lại nhiều năm, gia đình bà đã nâng nền nhưng vẫn không theo kịp con nước.

Điều khiến người dân thêm ngao ngán là ngay gần đó, khối sắt của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng (cống Tân Thuận thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1) vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”.

Kẹt xe ngập nước là chủ đề thường được cử tri nhắc đến tại các buổi tiếp xúc của Đoàn ĐBQH TP.HCM

Người dân bức xúc bởi dự án đã triển khai gần 10 năm, từng dừng thi công rồi tái khởi động, sau đó lại tiếp tục “đắp chiếu” nhiều năm. Cái tên “dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng” nhiều lần được cử tri các khu vực Quận 7 (cũ) và huyện Nhà Bè (cũ) nhắc đến tại các buổi tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH TP.HCM.

Các đại biểu, trong đó có ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM, cũng nhiều lần trao đổi, đưa ra cam kết, nhưng đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành.

"Mong công trình chống ngập sớm hoạt động để người dân ổn định cuộc sống đi lại, không còn ngập. Dân chỉ mong vậy thôi. Mong khi các đại biểu lên thì chú ý những địa bàn nào chưa tốt thì làm cho tốt hơn", bà Xuân nói.

Nâng trình độ, xứng danh “đại biểu dân cử”

Câu chuyện kẹt xe, ngập nước tại TP.HCM là bài toán phức tạp, đòi hỏi nhiều giải pháp đồng bộ cả trước mắt và lâu dài, với sự tham gia của nhiều bên.

Đây cũng là hai trong số bốn vấn đề lớn được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra cho TP.HCM tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (10/2025), gồm: kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không ma túy.

Trong hệ thống nhiều mắt xích đó, vai trò của đại biểu dân cử đặc biệt quan trọng. Họ vừa là cầu nối phản ánh ý kiến cử tri, vừa có trách nhiệm giám sát, thúc đẩy việc triển khai các giải pháp.

Ông Cao Thanh Bình, đại biểu HĐND TP.HCM 

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP khóa X cho biết, ba nhiệm kỳ đã qua, ông chứng kiến rõ những bức xúc của cử tri về các vấn đề dân sinh và cũng ghi nhiều dấu ấn trong giải quyết các vấn đề của người dân.

Tiếp tục được cử tri TP.HCM tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, ông Cao Thanh Bình tâm niệm, với vai trò là đại biểu dân cử, ông sẽ tiếp tục lắng nghe, tổng hợp ý kiến, chuyển tải đến cơ quan chức năng và theo dõi, giám sát quá trình giải quyết.

Theo ông, bản thân người đại biểu cũng phải chủ động nghiên cứu, tìm hiểu để hiểu rõ vấn đề và đề xuất giải pháp.

"Mình lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của cử tri rồi qua đó chuyển tải đến các cơ quan có thẩm quyền và đặc biệt là theo dõi, giám sát việc giải quyết của các cơ quan để làm sao việc giải quyết kịp thời và có kết quả cụ thể. Đồng thời cá nhân mình cũng phải có trách nhiệm nghiên cứu những giải pháp, những hiến kế hay để cùng đề xuất với các sở, ngành, các đơn vị có liên quan để giải quyết tốt những vấn đề mà cử tri nêu ra", ông Cao Thanh Bình cho biết.

Bà Lâm Ngọc Tuyết, Bí thư Chi bộ Khu phố 4, phường Bình Quới (thuộc quận Bình Thạnh cũ)

Sau nhiều năm công tác và sau này về hưu vẫn tiếp tục hoạt động năng nổ tại địa phương, bà Lâm Ngọc Tuyết, Bí thư Chi bộ Khu phố 4 (phường Bình Quới, thuộc địa bàn quận Bình Thạnh cũ) lần đầu làm đại biểu dân cử khi trở thành đại biểu HĐND phường Bình Quới, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Là công dân ở bán đảo Bình Quới – Thanh Đa nhiều năm, bà cũng trải nghiệm và thấu hiểu hết nỗi khổ của người dân nơi đây từ câu chuyện quy hoạch đến ngập nước, triều cường. Do đó, khi chính thức được cống hiến ở vai trò mới, bà Lâm Ngọc Tuyết càng nhận thức rõ vai trò cầu nối giữa nhân dân với chính quyền.

Vai trò đó, rõ ràng là lớn hơn rất nhiều khi TP.HCM cùng với cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Người đại biểu dân cử ở phường, xã…giờ đây đã thực sự trở thành cánh tay nối dài của của chính quyền ở địa phương, phải thực sự hòa nhập, nỗ lực, cống hiến.

"Ở nhiệm kỳ tới tôi mong mỏi các đại biểu mới sẽ làm việc hết sức tận tâm, tận tủy làm sao giải được hai bài toán kẹt xe, ngập nước của TP. Được bà con nhân dân tin tưởng đại diện cho khu phố thì tôi cũng sẽ gần dân, sát dân, thông qua dư luận để đề đạt các ý kiến xác thực", bà  Tuyết cho biết.

TP.HCM đang hướng đến mục tiêu trở thành đô thị đáng sống (ảnh: M.Q)

TP.HCM là siêu đô thị, đầu tàu kinh tế của cả nước, đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị đáng sống. Tuy nhiên, một đô thị đáng sống không thể mãi loay hoay với bài toán kẹt xe, ngập nước.

Đây không chỉ là vấn đề hạ tầng hay giao thông, mà còn là câu chuyện về chất lượng sống và hình ảnh của một thành phố năng động, nghĩa tình. Trong bối cảnh đó, vai trò của đại biểu dân cử càng cần được phát huy để bộ máy vận hành hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của người dân.

TP.HCM đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm kẹt xe vào năm 2035

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định quyết tâm giải quyết dứt điểm bài toán kẹt xe vào năm 2035. Các giải pháp trọng tâm bao gồm hoàn thiện hệ thống đường vành đai, phát triển đường sắt đô thị với sự tham gia của tư nhân và di dời toàn bộ cảng trên sông Sài Gòn.

Hà Khánh - CTV Ngọc Nhiên/VOV-TP.HCM
Tag: kẹt xe ngập nước TP.HCM giao thông đô thị triều cường dự án chống ngập HĐND TP cử tri Trần Xuân Soạn Bình Quới đại biểu Quốc hội đại biểu HĐND
Tin liên quan

TPHCM tái khởi động dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng và sẽ xong trong năm 2026

VOV.VN - Sáng 2/2, tại cống kiểm soát triều Bến Nghé, UBND TP.HCM cùng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) tái vận hành cống Bến Nghé và dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1".

VOV.VN - Sáng 2/2, tại cống kiểm soát triều Bến Nghé, UBND TP.HCM cùng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) tái vận hành cống Bến Nghé và dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1".

"Nóng" chuyện chống ngập và giao thông kết nối tại kỳ họp HĐND TP.HCM

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khoá X sáng 14/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã thông tin về các dự án mà người dân quan tâm gồm dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng và các dự án liên vùng, kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khoá X sáng 14/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã thông tin về các dự án mà người dân quan tâm gồm dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng và các dự án liên vùng, kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Cử tri TP.HCM sốt ruột về sự đình trệ của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

VOV.VN - Cử tri TP.HCM đã chất vấn đại biểu Quốc hội về sự đình trệ của dự án chống ngập 10.000 tỷ. Trước các bức xúc, chính quyền thành phố cam kết nỗ lực đưa dự án vào hoạt động trong năm 2026. Nhiều vấn đề dân sinh khác như nhà ở xã hội, Luật Đất đai cũng được nêu tại buổi tiếp xúc.

VOV.VN - Cử tri TP.HCM đã chất vấn đại biểu Quốc hội về sự đình trệ của dự án chống ngập 10.000 tỷ. Trước các bức xúc, chính quyền thành phố cam kết nỗ lực đưa dự án vào hoạt động trong năm 2026. Nhiều vấn đề dân sinh khác như nhà ở xã hội, Luật Đất đai cũng được nêu tại buổi tiếp xúc.

