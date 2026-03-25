中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khám bệnh, tặng quà nhân dân Campuchia dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey

Thứ Tư, 17:14, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey của người dân Campuchia, hôm nay (25/3), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (Quân đội Nhân dân Việt Nam) đã đến thăm, tặng quà và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại tỉnh Ratanakiri.

Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 làm Trưởng đoàn. Về phía nước bạn có Đại tá Bun Lương, Trưởng phòng Chính trị Quân khu 1 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) cùng lãnh đạo chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân xã Pó Nhầy, huyện Oyadav, tại tỉnh Ratanakiri tham gia chương trình.

Khám bệnh cho người dân Campuchia
Đoàn công tác Quân khu 5 tặng quà người dân Campuchia

Tại xã Pó Nhầy, các y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 17 (Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5) đã tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt người dân. Bên cạnh hoạt động y tế, Đoàn công tác đã trao tặng 150 suất quà giúp các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương này.

Đoàn công tác tặng quà giúp các hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Bác sỹ Bệnh viện Quân y 17 khám bệnh cho người dân

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kịp thời hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa của nước bạn có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống để đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, phấn khởi. Hoạt động này một lần nữa khẳng định tình đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa quân và dân 2 nước dọc biên giới.

Ấm áp chương trình Trao quà Tết Bính Ngọ 2026-Gắn kết Đà Nẵng, lan tỏa yêu thương

VOV.VN - Chương trình “Trao quà Tết Bính Ngọ 2026 - Gắn kết Đà Nẵng, lan tỏa yêu thương”; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp đồng bào khó khăn ở miền núi phía Tây TP. Đà Nẵng. Chương trình cũng hỗ trợ công nhân nghèo làm việc tại Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng đón Tết cổ truyền đầm ấm.

Thành Long/VOV- Miền Trung
Tag: quân khu 5 tặng quà khám bệnh miễn phí tết cổ truyền Chol Chnam Thmey
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quân khu 5 tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp đồng bào vùng khó khăn
Quân khu 5 tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp đồng bào vùng khó khăn

VOV.VN - Ngày 30/8, Quân khu 5 tổ chức các đoàn công tác đến tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 giúp đồng bào khó khăn vùng biên giới phía tây tỉnh Quảng Nam.

Quân khu 5 tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp đồng bào vùng khó khăn

Quân khu 5 tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp đồng bào vùng khó khăn

VOV.VN - Ngày 30/8, Quân khu 5 tổ chức các đoàn công tác đến tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 giúp đồng bào khó khăn vùng biên giới phía tây tỉnh Quảng Nam.

Quân khu 5 chăm lo chu đáo các gia đình chính sách
Quân khu 5 chăm lo chu đáo các gia đình chính sách

VOV.VN - Những ngày Tháng 7 tri ân, lực lượng vũ trang Quân khu 5 có nhiều hoạt động hướng về các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công, thương bệnh binh. Trước ngày 27/7, Quân khu 5 đã kịp hoàn thành nhiều căn nhà tình nghĩa tặng các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp phát thuốc cho thương binh, bệnh binh...

Quân khu 5 chăm lo chu đáo các gia đình chính sách

Quân khu 5 chăm lo chu đáo các gia đình chính sách

VOV.VN - Những ngày Tháng 7 tri ân, lực lượng vũ trang Quân khu 5 có nhiều hoạt động hướng về các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công, thương bệnh binh. Trước ngày 27/7, Quân khu 5 đã kịp hoàn thành nhiều căn nhà tình nghĩa tặng các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp phát thuốc cho thương binh, bệnh binh...

Đoàn công tác Quân khu 5 tặng quà, khám bệnh miễn phí tại tỉnh Sê Kông, Lào
Đoàn công tác Quân khu 5 tặng quà, khám bệnh miễn phí tại tỉnh Sê Kông, Lào

VOV.VN - Nhân dịp Tết Punpimay các bộ tộc Lào, Đoàn công tác Quân khu 5 vừa có chuyến đi thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí tại tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào.

Đoàn công tác Quân khu 5 tặng quà, khám bệnh miễn phí tại tỉnh Sê Kông, Lào

Đoàn công tác Quân khu 5 tặng quà, khám bệnh miễn phí tại tỉnh Sê Kông, Lào

VOV.VN - Nhân dịp Tết Punpimay các bộ tộc Lào, Đoàn công tác Quân khu 5 vừa có chuyến đi thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí tại tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục