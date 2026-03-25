Khám bệnh, tặng quà nhân dân Campuchia dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey

Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 làm Trưởng đoàn. Về phía nước bạn có Đại tá Bun Lương, Trưởng phòng Chính trị Quân khu 1 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) cùng lãnh đạo chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân xã Pó Nhầy, huyện Oyadav, tại tỉnh Ratanakiri tham gia chương trình.

Tại xã Pó Nhầy, các y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 17 (Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5) đã tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt người dân. Bên cạnh hoạt động y tế, Đoàn công tác đã trao tặng 150 suất quà giúp các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương này.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kịp thời hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa của nước bạn có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống để đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, phấn khởi. Hoạt động này một lần nữa khẳng định tình đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa quân và dân 2 nước dọc biên giới.