English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Thứ Sáu, 15:42, 09/10/2026

Khám phá bến xe Yên Sở với tòa nhà điều hành 3 tầng nổi và tầng hầm 6.000m²

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, diện tích khoảng 27.500m², bến xe Yên Sở (Hà Nội) đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, dự kiến đón khách từ ngày 10/10. Công trình được kỳ vọng bổ sung đầu mối vận tải hành khách liên tỉnh, chia sẻ áp lực cho các bến xe hiện hữu ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
kham pha ben xe yen so voi toa nha dieu hanh 3 tang noi va tang ham 6.000m hinh anh 1
Nằm trên đường Vành đai 3, thuộc phường Yên Sở, Hà Nội, bến xe Yên Sở đã hoàn thiện các hạng mục cuối cùng trước thời điểm dự kiến đưa vào khai thác ngày mai (10/10), kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô.
kham pha ben xe yen so voi toa nha dieu hanh 3 tang noi va tang ham 6.000m hinh anh 2
Được xây dựng trên diện tích khoảng 27.500m², bến xe Yên Sở có thiết kế theo hướng hiện đại, tích hợp các khu vực đón trả khách, dịch vụ và hạ tầng hỗ trợ vận hành. Công trình cách bến xe Nước Ngầm khoảng 2km và bến xe Giáp Bát khoảng 5km.
kham pha ben xe yen so voi toa nha dieu hanh 3 tang noi va tang ham 6.000m hinh anh 3
Tòa nhà điều hành cao 3 tầng được bố trí các khu vực phục vụ hành khách và hoạt động quản lý bến. Tầng 1 có sảnh chờ, quầy bán vé và các dịch vụ tiện ích; tầng 2 dành cho khu ẩm thực, ăn nhanh.
kham pha ben xe yen so voi toa nha dieu hanh 3 tang noi va tang ham 6.000m hinh anh 4
Bến xe ứng dụng 100% phần mềm công nghệ số, hiển thị lộ trình các chuyến sắp khởi hành. Việc hoàn thiện hệ thống thông tin được kỳ vọng hỗ trợ hành khách tra cứu chuyến đi thuận tiện hơn khi bến chính thức hoạt động.
kham pha ben xe yen so voi toa nha dieu hanh 3 tang noi va tang ham 6.000m hinh anh 5
Khu vực quầy bán vé điện tử của bến xe Yên Sở.
kham pha ben xe yen so voi toa nha dieu hanh 3 tang noi va tang ham 6.000m hinh anh 6
Cửa soát vé tự động nhận diện và quét QR hiện đại, 100% tự động.
kham pha ben xe yen so voi toa nha dieu hanh 3 tang noi va tang ham 6.000m hinh anh 7
Khu vực quầy bar trên tầng 2 của bến xe Yên Sở có thể phục vụ đến 2.000 khách với đầy đủ nhu cầu ăn uống, có hệ thống máy lạnh và wifi miễn phí.
kham pha ben xe yen so voi toa nha dieu hanh 3 tang noi va tang ham 6.000m hinh anh 8
Những gian hàng phục vụ nhu cầu ăn, uống của khách ngay tại bến với thương hiệu chất lượng cao.
kham pha ben xe yen so voi toa nha dieu hanh 3 tang noi va tang ham 6.000m hinh anh 9
Theo đơn vị quản lý vận hành, khu ẩm thực sẽ có 12 gian hàng trong giai đoạn đầu, với khả năng mở rộng lên khoảng 45 gian. Không gian được thiết kế để đáp ứng cùng lúc khoảng 1.500-2.000 chỗ ngồi, phục vụ nhu cầu ăn uống của hành khách trong thời gian chờ xe.
kham pha ben xe yen so voi toa nha dieu hanh 3 tang noi va tang ham 6.000m hinh anh 10
Bến xe vận hành hoàn toàn tự động với hệ thống nhận diện biển số xe khách (slot) đến và đi.
kham pha ben xe yen so voi toa nha dieu hanh 3 tang noi va tang ham 6.000m hinh anh 11
Theo ghi nhận tại công trình, chỉ còn hai ngày trước thời điểm dự kiến đón khách, bến xe Yên Sở đã cơ bản hoàn thiện. 
kham pha ben xe yen so voi toa nha dieu hanh 3 tang noi va tang ham 6.000m hinh anh 12
Hành khách sau khi xuống xe sẽ đi theo nhà có mái che, lối đi riêng ra sảnh chinh để bắt xe buýt hoặc các phương tiện khác. Với kiểu bố trí luồng đi/đến riêng biệ giống như ở các sân bay.
kham pha ben xe yen so voi toa nha dieu hanh 3 tang noi va tang ham 6.000m hinh anh 13
Một trong những hạng mục đáng chú ý của bến xe Yên Sở là khu vực tầng hầm rộng khoảng 6.000m², được bố trí phục vụ trông giữ phương tiện, đồng thời hỗ trợ tổ chức giao thông trong khuôn viên bến.
kham pha ben xe yen so voi toa nha dieu hanh 3 tang noi va tang ham 6.000m hinh anh 14
Hệ thống nhà ống và hầm chui vào tòa nhà trung tâm bến xe. 100% hành khách không phải đi lại lộn xộn trên mặt sân như những bến hiện hữu của Hà Nội.
kham pha ben xe yen so voi toa nha dieu hanh 3 tang noi va tang ham 6.000m hinh anh 15
Khu vệ sinh đạt tiêu chuẩn sân bay.
kham pha ben xe yen so voi toa nha dieu hanh 3 tang noi va tang ham 6.000m hinh anh 16
Cổng từ quét, nhận diện biển số xe tự động ra vào bến.
kham pha ben xe yen so voi toa nha dieu hanh 3 tang noi va tang ham 6.000m hinh anh 17
Hệ thống giám sát trong, ngoài, trên dưới bến bằng hệ thống camera AI tự động.
kham pha ben xe yen so voi toa nha dieu hanh 3 tang noi va tang ham 6.000m hinh anh 18
Một số phương tiện vận tải hành khách đã có mặt tại bến, sẵn sàng cho những chuyến liên tỉnh đầu tiên khi công trình chính thức đi vào khai thác.
kham pha ben xe yen so voi toa nha dieu hanh 3 tang noi va tang ham 6.000m hinh anh 19
Với vị trí trên đường Vành đai 3 cùng hệ thống hạ tầng và dịch vụ được đầu tư đồng bộ, bến xe Yên Sở được kỳ vọng tăng cường kết nối vận tải hành khách liên tỉnh, nhất là các tuyến đi Bắc Trung Bộ và khu vực phía Nam, đồng thời góp phần chia sẻ áp lực cho bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm.
Phi Long/VOV.VN
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Sao Việt 2-10: Tăng Thanh Hà khoe ảnh dịu dàng, Chi Pu cùng dàn sao khoe sắc

GIẢI TRÍ

Sao Việt 2-10: Tăng Thanh Hà khoe ảnh dịu dàng, Chi Pu cùng dàn sao khoe sắc

Hải Hà/VOV.VN
Sao Việt 2-10: Tăng Thanh Hà khoe ảnh dịu dàng, Chi Pu cùng dàn sao khoe sắc

GIẢI TRÍ

Sao Việt 2-10: Tăng Thanh Hà khoe ảnh dịu dàng, Chi Pu cùng dàn sao khoe sắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân

CHÍNH TRỊ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân
Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam vỡ oà cảm xúc với tấm HCV tại ASIAD 2026

THỂ THAO

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam vỡ oà cảm xúc với tấm HCV tại ASIAD 2026
Những bước chân người lính Biên phòng trên đồng lúa biên cương

XÃ HỘI

Những bước chân người lính Biên phòng trên đồng lúa biên cương
Đình Bắc cùng Williams Minh Hoàng tỏa sáng, ĐT Việt Nam thắng kịch tính Pakistan

THỂ THAO

Đình Bắc cùng Williams Minh Hoàng tỏa sáng, ĐT Việt Nam thắng kịch tính Pakistan