Khám phá bến xe Yên Sở với tòa nhà điều hành 3 tầng nổi và tầng hầm 6.000m²

VOV.VN - Với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, diện tích khoảng 27.500m², bến xe Yên Sở (Hà Nội) đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, dự kiến đón khách từ ngày 10/10. Công trình được kỳ vọng bổ sung đầu mối vận tải hành khách liên tỉnh, chia sẻ áp lực cho các bến xe hiện hữu ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.