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VOV.VN - Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là năm học mới 2026-2027 sẽ chính thức bắt đầu. Tại 7 xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, các công trình trường học mới đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Cùng với đó, ngành giáo dục và các địa phương cũng bắt đầu tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 7 trường phổ thông nội trú liên cấp chính thức đi vào hoạt động.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_bo-doi-bien-phong-lai-chau-cuu-thanh-cong-3-nguoi-mac-ket-giua-dong-lu-l1_1.m3u8
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Từ khóa
Khẩn trương chuẩn bị vận hành 7 trường nội trú liên cấp ở biên giới Gia Lai
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2026-07/tiktok_bo-doi-bien-phong-lai-chau-cuu-thanh-cong-3-nguoi-mac-ket-giua-dong-lu-l1_1.m3u8
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