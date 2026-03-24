Khẩn trương gỡ khó cho y tế tuyến cơ sở tại Cà Mau

Thứ Ba, 18:09, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hệ thống y tế cơ sở vốn là điểm tiếp cận y tế gần dân nhất nhưng tại Cà Mau, tuyến y tế này đang gặp rất nhiều khó khăn. Để tuyến y tế cơ sở thật sự hiệu quả trong bối cảnh sau sắp xếp, tỉnh Cà Mau cần giải bài toán cả về hạ tầng, thiết bị và nhân lực.

Trạm Y tế xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau đang là minh chứng tiêu biểu cho khó khăn bủa vây y tế tuyến cơ sở.

Theo Bác sĩ chuyên khoa I Lê Quốc Vững, Giám đốc Trạm y tế xã Khánh Hưng, cơ sở hạ tầng của trạm được đưa vào sử dụng từ năm 2014 đến nay chưa một lần được duy tu, sửa chữa. Tình trạng xuống cấp rất trầm trọng, mái nhà dột, tường loang lổ, trần và nền nhà sụt lún. Nghiêm trọng nhất là hệ thống điện hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Trạm Y tế xã Khánh Hưng bị xuống cấp trầm trọng.

Không chỉ khó về mặt cơ sở vật chất, Trạm Y tế xã Khánh Hưng cũng đang thiếu nghiêm trọng thiết bị chuyên môn. Một số máy móc y tế đầu tư từ hơn 10 năm trước đến nay đều đã hỏng, không còn sử dụng được. Thậm chí máy xét nghiệm đường huyết nhanh cũng thường xuyên hỏng, bác sĩ phải tự bỏ tiền túi mua dụng cụ phục vụ người dân. Hiện các y bác sĩ tại đây gần như phải “khám chay” với ống nghe và máy đo huyết áp.

Bác sĩ Lê Quốc Vững, cho biết: "Để đảm bảo tốt hơn cho công tác khám chữa bệnh, thu hút bệnh nhân, trạm y tế cần có trang bị thêm một số máy móc cận lâm sàng. Nhất là máy siêu âm, máy đo điện tim, máy xét nghiệm và các trang thiết bị khác như máy khí dung, máy hút đàm... để phục vụ y tế đó là những trang bị rất quan trọng. Trong thực hiện chuyển đổi số, máy vi tính và hệ thống mạng mạnh rất cần nhưng cả hai cái đó hiện tại trung tâm đều thiếu, không thể làm được. Tất cả báo cáo đều trên phần mềm nhưng làm cùng lúc là phần mềm bị đứng".

Vấn đề nhân sự cũng là một bài toán khó của trạm Y tế xã Khánh Hưng. Ông Huỳnh Thanh Đến, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Hưng, cho biết theo quy định của Bộ Y tế, trạm cần có khoảng 35 cán bộ, nhân viên để thành lập đủ 5 khoa nhưng hiện tại chỉ có 26 người.

Cùng với hạn chế về hạ tầng và thiết bị thì tuyến y tế xã đang rất cần được tháo gỡ các khó khăn để địa phương thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Khánh Hưng làm việc trong điều kiện không đảm bảo về cả cơ sở vật chất và trang thiết bị chuyên môn

"Mong muốn của địa phương đối với vấn đề nhân lực thì được tiếp tục phân bổ cũng như tuyển dụng mới, làm sao đủ đội ngũ để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được tốt hơn. Thứ hai, về cơ sở vật chất cũng như trụ sở cũng cần được quan tâm để đầu tư mới để đội ngũ y tế an tâm công tác, an tâm phục vụ cho người dân", ông Đến cho biết thêm.

Nhìn rộng ra toàn tỉnh Cà Mau, thực trạng tại xã Khánh Hưng không phải là cá biệt. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy tổ chức y tế xã đã gọn hơn những điểm yếu về thiếu trang thiết bị chuyên môn của đa số các trạm y tế khi cộng dồn lại tạo thành điểm nghẽn mang tính hệ thống của tuyến y tế gần dân nhất.

Trong buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế vừa qua, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, mạng lưới y tế cơ sở hiện nay dù đã gọn hơn nhưng hoạt động chưa thực sự mạnh và còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Theo ông, với định hướng đưa các trạm y tế trở thành điểm tiếp cận y tế thiết thực gần dân nhất thì cần được đầu tư rất nhiều. Trước tiên cần có hướng dẫn cụ thể về quy chuẩn trạm y tế mới và vị trí việc làm để việc đầu tư diễn ra “đồng pha”, tránh lãng phí về sau.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế.

Ông Luân cho biết: "Tỉnh có 7 đề án và 1 kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất. Nguồn lực của tỉnh còn rất khó, rất mong được trung ương và đoàn công tác quan tâm. Riêng về nâng cấp trạm y tế xã thì về cơ sở vật chất tỉnh sẽ đầu tư máy X quang, xét nghiệm, điện tim và siêu âm. Chỗ nào có rồi thì thôi, chưa có thì sẽ đầu tư. Nếu trung ương hỗ trợ được thì rất tốt, còn không có thì tỉnh sẽ đầu tư để thực hiện Nghị quyết 72 trong thời gian tới".

Tỉnh Cà Mau hiện có 64 xã, phường. Ngoài những đơn vị gần trung tâm tỉnh Cà Mau và trung tâm của tỉnh Bạc Liêu (cũ) hiện đang có rất nhiều xã, đặc biệt vùng sâu, vùng xa cần được đầu tư đồng bộ cho trạm y tế nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn, cũng như giảm áp lực cho y tế tuyến trên.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Cà Mau: Y tế cơ sở đang gặp khó từ nhân lực đến nguồn lực
VOV.VN - Ngày 4/3, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức dẫn đầu, đã có buổi làm việc tại tỉnh Cà Mau. Thực trạng y tế cơ sở của địa phương đang gặp nhiều khó khăn.

Bác sĩ Trung ương về trạm xá: Nâng tầm cho y tế cơ sở
VOV.VN - Mô hình hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng vừa được triển khai thử nghiệm, được xem là bước chuyển mới với y tế cơ sở theo định hướng của Trung ương Đảng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

