Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất làm 5 người thương vong ở Lào Cai

Rất nhiều người dân thôn Khe Qué đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ sạt lở đất xảy ra tối qua 13/7. Thời điểm này, khi mọi người chuẩn bị lên giường ngủ sau một ngày lao động mệt mỏi, thì bỗng nghe thấy tiếng đất sạt, nhà sập ầm ầm. Hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, họ thấy căn nhà của vợ chồng anh Vũ Văn Hiệp, chị Vũ Thị Thảo và nhà của anh Vũ Văn Lâm, chị Bùi Thị Vân Anh đã bị vùi lấp trong đống đất đá.

Ít phút sau - khi thấy đất đá không còn sạt nhiều nữa, bà con bèn hô hào nhau tìm kiếm người bị vùi lấp trong đống đổ nát; đồng thời trình báo với cơ quan chức năng.

Vụ sạt lở nhìn từ trên cao

Anh Đặng Tòn Náy, Trưởng thôn Khe Qué cho biết: Đầu tiên, mọi người phát hiện chị Bùi Thị Vân Anh cùng hai con nhỏ bị đất đá xô đẩy ra phía ngoài điểm sạt lở, nên nhanh chóng đưa ra khỏi hiện trường với tình trạng đa chấn thương. Ba mẹ con lập tức được đưa đến Trung tâm Y tế xã khám, sơ cứu; sau đó chuyển tuyến lên Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên để điều trị, hiện, sức khỏe của cả 3 đã ổn định.

2 căn nhà bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn

Còn với căn nhà của chị Vũ Thị Thảo, do khối lượng đất sạt lở, vùi lấp rất lớn, nên gần 3 tiếng sau, các lực lượng mới tìm thấy chị Vũ Thị Thảo cùng cháu Vũ Khánh Thi để đưa ra khỏi hiện trường.

“Sau khi nhận được tin báo thì chúng tôi cùng bà con lối xóm đã di chuyển về địa điểm sạt lở và cứu được chị Bùi Thị Vân Anh. Tiếp đó chúng tôi di chuyển về ngôi nhà bên cạnh nhưng lượng đất sạt quá lớn, cùng với đó là gạch, bê tông vỡ nên chúng tôi chỉ còn cách gọi phương tiện cứu hộ nhưng quãng đường di chuyển của máy múc từ điểm khác sang quá xa, nên các nạn nhân không qua khỏi”, anh Đặng Tòn Náy cho hay.

Tất cả chỉ còn là đống đổ nát

Anh Đoàn Thanh Nam - là hàng xóm của hai hộ nêu trên, đến giờ vẫn chưa hết sợ hãi. Anh cho biết, gia đình xác định phải chuyển đến nơi khác sinh sống để đảm bảo an toàn: “Thực sự là rất sợ, không dám về đây ở nữa, sát sườn nó đã bị như thế rồi. Bây giờ muốn được bố trí đất tái định cư an toàn hoặc nhà nước hỗ trợ cho được chỗ nào đấy để mua miếng đất, ở an toàn hơn”.

Ông Lưu Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã đã huy động các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn. Các lực lượng công an, quân đội cũng đã có mặt kịp thời để hỗ trợ khắc phục hậu quả. Sáng nay, các cấp cũng đã có những hỗ trợ để các gia đình gặp nạn lo hậu sự cho các nạn nhân và cứu chữa người bị thương…

“Xã cũng đã báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo cũng như là đề xuất một số hỗ trợ thuộc thẩm quyền của tỉnh và sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để làm sao khắc phục dứt điểm những thiệt hại do sạt lở gây ra”, ông Lưu Trung Kiên cho biết.

Đoàn công tác UBND tỉnh Lào Cai kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ sạt lở

Ông Lưu Trung Kiên cũng cho biết, trước mắt, xã sẽ tiến hành di dời toàn bộ những hộ dân đang ở trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi ở tạm an toàn hơn; đồng thời hạn chế việc đi lại của nhân dân qua khu vực này để tránh các thiệt hại. Thời gian tới, ngoài tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động phòng tránh sạt lở đất, xã cũng sẽ kiến nghị các cấp có thẩm quyền có giải pháp để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống ở các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, đá.