Khẩn trương tìm kiếm người bị lũ cuốn ở Nậm Mạ, Lai Châu

Tối 30/6, chính quyền xã Nậm Mạ, tỉnh Lai Châu đã nhận được tin báo từ Trưởng bản Nậm Ngá về việc ông Lò Văn Hướng, sinh năm 1983, khi di chuyển qua khu vực suối đã bị lũ cuốn mất tích.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do lòng hồ nhiều rác.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cấp ủy, chính quyền xã đã khẩn trương chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã huy động lực lượng công an, dân quân, cán bộ địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Các tổ công tác đã triển khai rà soát dọc khu vực xảy ra vụ việc và các đoạn suối phía hạ lưu, đồng thời sử dụng các phương tiện sẵn có để hỗ trợ công tác cứu nạn. Tuy nhiên, do nước suối dâng cao, dòng chảy xiết, địa hình hiểm trở, trong khi mưa vẫn tiếp diễn, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Các lực lượng đã xuyên đêm tìm kiếm nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phát hiện nạn nhân.

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Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Nậm Mạ cho biết sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị liên quan và người dân mở rộng phạm vi tìm kiếm trong những giờ tới với quyết tâm sớm tìm thấy nạn nhân. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo mưa lũ, hạn chế di chuyển qua các khu vực sông, suối, ngầm tràn khi nước dâng cao; tuyệt đối không chủ quan, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trong mùa mưa lũ.