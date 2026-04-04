Khánh Hòa rà soát chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, hiện toàn tỉnh có hơn 64.000 học sinh dân tộc thiểu số, trong đó bậc Tiểu học hơn 28.000 em. Riêng khu vực phía Nam tỉnh, tức địa bàn Ninh Thuận cũ, chiếm hơn 60% số học sinh Tiểu học dân tộc thiểu số.

Bà Lê Thái Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước đây do nguồn thu ngân sách còn hạn chế, tỉnh Ninh Thuận cũ chỉ triển khai được một số chính sách như hỗ trợ gạo cho học sinh bán trú và học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, trong khi nhiều chính sách đặc thù khác chưa thể bao phủ đầy đủ. Sau khi hợp nhất 2 tỉnh từ ngày 1/7/2025, việc triển khai các chính sách đồng bộ chưa triển khai kịp thời.

Tỉnh Khánh Hòa sẽ xây dựng chính sách góp phần đảm bảo thu hẹp khoảng cách giữa các vùng

“Việc triển khai Nghị quyết thống nhất chung sẽ còn nhiều vấn đề liên quan vì còn kinh phí, chủ trương. Vì liên quan đến dạy học 2 buổi/ngày, giáo viên, cơ sở vật chất, cấp dưỡng… nhiều thứ liên quan đến việc ăn trưa của các cháu. Còn rất nhiều khó khăn. Vùng Ninh Thuận cũ nhiều nơi vẫn chưa thể dạy học 2 buổi/ngày”, bà Lê Thái Trường Thi cho biết.

Sau thông tin của VOV, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì rà soát toàn bộ hệ thống chính sách giáo dục giữa hai địa phương trước đây, từ đó tham mưu xây dựng các nghị quyết mới trình HĐND tỉnh. Nội dung tập trung vào các chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn như học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, hỗ trợ học phí, chương trình sữa học đường, cùng với các chính sách hỗ trợ bán trú và cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc xây dựng các nghị quyết mới nhằm thu hẹp khoảng cách thụ hưởng chính sách giữa các vùng, đảm bảo học sinh trên toàn địa bàn tỉnh Khánh Hòa sau hợp nhất được tiếp cận điều kiện học tập và chăm sóc dinh dưỡng tốt hơn.

Học sinh dân tộc thiểu số khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa còn nhiều khó khăn

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, các nghị quyết dự kiến sẽ được trình HĐND tỉnh Khánh Hòa tại kỳ họp tháng 6 tới, sau đó triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh trong giai đoạn 2026–2030, đặc biệt ưu tiên khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng còn nhiều khó khăn.

“Việc hỗ trợ ăn trưa, bán trú cho học sinh dân tộc thiểu số mang lại hiệu quả rất tốt. Giúp cho các em học tập liên tục, hỗ trợ cho các em trong đi học, hỗ trợ các gia đình còn khó khăn. Qua đó, các em tăng dinh dưỡng, góp phần phát triển toàn diện, đảm bảo sức khỏe để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình”, ông Nguyễn Thanh Hà khẳng định.