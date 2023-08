Khánh Hoà tích cực chuẩn bị cho Chương trình "Mạnh giàu từ biển quê hương"

Đến nay, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) về số lượng, thành phần, bố trí nơi lưu trú, phương tiện đi lại phục vụ đại biểu, khách mời, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã tích cực quảng bá, tuyên truyền cổ động trực quan về chương trình trên các tuyến đường trung tâm thành phố Nha Trang, treo pano, áp phích tại các khu vực trung tâm.

UBND tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị chu đáo để thực hiện tốt chương trình Mạnh, giàu từ biển quê hương

Ông Đặng Quốc Văn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trên một số tuyến đường chính và tại khu vực diễn ra chương trình. Sở Văn hóa- Thể thao đang triển khai, treo tuyên truyền cổ động trực quan sẽ được thực hiện ngay trong ngày mai và ngày mốt. Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng đã làm việc trực tiếp với bộ phận liên quan của VOV. Triển khai 30 ca sỹ, 20 diễn viên múa phối hợp, tập luyện tại Học viện Hải quân. Chiều 11/8 sẽ chạy chương trình tại sân khấu"

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa mời 14 chủ tàu cá tham dự buổi lễ ra mắt Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng kế hoạch họp báo công bố chương trình; phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tăng cường tuyên truyền về biển, đảo quê hương trong khuôn khổ chương trình Chính luận Nghệ thuật "Mạnh giàu từ biển quê hương".

Công nhân đang khẩn trương lắp dựng khán đài

Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Học viện Hải quân khảo sát địa điểm diễn ra Chương trình tại quân cảng Nha Trang, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự; Đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đảm bảo an ninh trên biển ở khu vực mặt nước, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý, cấp phép thiết bị bay không người lái.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Trưởng phòng An ninh- Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã rà soát kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự: "Công an tỉnh đã rà soát, kiểm tra, phối hợp với các đơn vị gần như đã hoàn chỉnh kế hoạch. Sẽ phối hợp với Bộ đội Biên phòng, bảo đảm không cho phép các tàu, thuyền vào khu vực mình tổ chức như tàu đánh, tàu du lịch đêm. Bố trí cảnh sát giao thông trên biển, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn ứng trực xử lý".

Công nhân thi công khán đài, sân khấu

Công ty Điện lực Khánh Hòa đã lập phương án rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện lắp đặt 2 trạm biến áp lưu động phục vụ cho chương trình và một máy phát điện lưu động dự phòng trường hợp mất điện.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong những ngày diễn ra chương trình.

Ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ nay đến ngày diễn ra sự kiện không còn nhiều, các phần việc thuộc trách nhiệm của tỉnh Khánh Hòa đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện đúng tiến độ, kỳ vọng sẽ góp vào sự thành công chung của chương trình "Mạnh giàu từ biển quê hương".

Trong ngày 12/8, tỉnh Khánh Hòa diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như giải marathon, Lễ ra mắt Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá tỉnh Khánh Hòa, Chương trình chính luận, nghệ thuật "Mạnh giàu từ biển quê hương". Số lượng khách đông, trong cùng thời điểm, đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp nhịp nhàng với VOV để làm tốt, chu đáo các hoạt động.

Sân khấu đang được khẩn trương lắp dựng tại cầu cảng Học viện Hải quân

Ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Phía tỉnh sẽ thống nhất triển khai, phối hợp với VOV, kịp về thời gian trong công tác chuẩn bị, sẽ thực hiện trong chương trình. Giao cho UBND thành phố Nha Trang lắp đặt các thiết bị vệ sinh lưu động, cũng có văn bản đề nghị với Công ty Xăng dầu Phú Khánh có tàu dầu vào, ra khu vực này tránh thời gian thực hiện chương trình"

Chương trình chính luận, nghệ thuật "Mạnh giàu từ biển quê hương" do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Chương trình kéo dài 90 phút, diễn ra vào tối 12/8 tới, tại cầu cảng Học viện Hải quân, thành phố Nha Trang.