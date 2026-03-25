Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm trại heo không phép, xả thải quá 10 lần quy chuẩn

Trường hợp chủ cơ sở không tự nguyện chấp hành, địa phương phải tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Trước đó, ngày 17/10/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt hộ kinh doanh Lê Văn Dũng (xã Hòa Trí) mức phạt 115 triệu đồng do hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên. Tuy nhiên, quá thời hạn quy định, cơ quan chức năng vẫn chưa nhận được biên lai nộp phạt.

Cơ sở trại heo có nhiều vi phạm về đất đai, xây dựng và môi trường.

Không chỉ vi phạm về môi trường, ông Dũng còn bị xử phạt 15 triệu đồng do sử dụng đất rừng sản xuất sai mục đích. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã xử phạt 160 triệu đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, yêu cầu chấm dứt vi phạm và di dời trại heo đến vị trí phù hợp quy hoạch trong vòng 6 tháng.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ cơ sở khắc phục vi phạm, di dời và chấm dứt xả thải vượt chuẩn.

UBND tỉnh yêu cầu xã Hòa Trí rà soát, tổ chức thực hiện đầy đủ các quyết định xử phạt, đồng thời kiểm tra, xử lý và triển khai cưỡng chế nếu cần thiết. Kết quả phải được báo cáo về tỉnh trước ngày 5/4. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và giám sát quá trình thực hiện.

Theo cơ quan chức năng, hộ kinh doanh Lê Văn Dũng có hai trại heo, gồm: trại Lê Gia 1 và trại heo giống Việt Nam đều nằm tại khu vực đồi núi xã Hòa Trí. Hai cơ sở này đều có nhiều vi phạm về đất đai, xây dựng và môi trường. Cụ thể, trại Lê Gia 1 được xây dựng trên khu đất hơn 10ha, một phần thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất, hoạt động từ năm 2022 nhưng không có giấy phép môi trường. Kết quả kiểm tra cho thấy nước thải có chỉ số vi sinh vượt quy chuẩn hơn 10 lần.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND xã Hòa Trí chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xử lý vi phạm đối với trại heo.

Đối với trại heo giống Việt Nam, công trình xây dựng trên đất rừng, hiện trạng không đúng thiết kế, thuộc diện phải cấp phép nhưng chưa thực hiện. Đáng lo ngại, hệ thống hồ chứa nước thải có dấu hiệu mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ vỡ bờ khi mưa lớn. Kết quả phân tích cho thấy nhiều thông số môi trường vượt ngưỡng, trong đó có chỉ tiêu vi sinh vượt hàng nghìn lần.