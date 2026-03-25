Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm trại heo không phép, xả thải quá 10 lần quy chuẩn

Thứ Tư, 19:50, 25/03/2026
VOV.VN - Ngày 25/3, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký văn bản giao UBND xã Hòa Trí chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xử lý vi phạm đối với hai trại heo không phép, xả thải ở mức rất nguy hại trên địa bàn.

Trường hợp chủ cơ sở không tự nguyện chấp hành, địa phương phải tổ chức cưỡng chế theo quy định. 

Trước đó, ngày 17/10/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt hộ kinh doanh Lê Văn Dũng (xã Hòa Trí) mức phạt 115 triệu đồng do hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên. Tuy nhiên, quá thời hạn quy định, cơ quan chức năng vẫn chưa nhận được biên lai nộp phạt.  

Cơ sở trại heo có nhiều vi phạm về đất đai, xây dựng và môi trường.

Không chỉ vi phạm về môi trường, ông Dũng còn bị xử phạt 15 triệu đồng do sử dụng đất rừng sản xuất sai mục đích. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã xử phạt 160 triệu đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, yêu cầu chấm dứt vi phạm và di dời trại heo đến vị trí phù hợp quy hoạch trong vòng 6 tháng. 

 Cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ cơ sở khắc phục vi phạm, di dời và chấm dứt xả thải vượt chuẩn.

UBND tỉnh yêu cầu xã Hòa Trí rà soát, tổ chức thực hiện đầy đủ các quyết định xử phạt, đồng thời kiểm tra, xử lý và triển khai cưỡng chế nếu cần thiết. Kết quả phải được báo cáo về tỉnh trước ngày 5/4. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và giám sát quá trình thực hiện. 

Theo cơ quan chức năng, hộ kinh doanh Lê Văn Dũng có hai trại heo, gồm: trại Lê Gia 1 và trại heo giống Việt Nam đều nằm tại khu vực đồi núi xã Hòa Trí. Hai cơ sở này đều có nhiều vi phạm về đất đai, xây dựng và môi trường. Cụ thể, trại Lê Gia 1 được xây dựng trên khu đất hơn 10ha, một phần thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất, hoạt động từ năm 2022 nhưng không có giấy phép môi trường. Kết quả kiểm tra cho thấy nước thải có chỉ số vi sinh vượt quy chuẩn hơn 10 lần.   

UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND xã Hòa Trí chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xử lý vi phạm đối với trại heo.

Đối với trại heo giống Việt Nam, công trình xây dựng trên đất rừng, hiện trạng không đúng thiết kế, thuộc diện phải cấp phép nhưng chưa thực hiện. Đáng lo ngại, hệ thống hồ chứa nước thải có dấu hiệu mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ vỡ bờ khi mưa lớn. Kết quả phân tích cho thấy nhiều thông số môi trường vượt ngưỡng, trong đó có chỉ tiêu vi sinh vượt hàng nghìn lần.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: tỉnh Khánh Hòa xã Hòa Trí xử lý vi phạm trại heo không phép xả thải ở mức rất nguy hại
Gia Lai liên tiếp phát hiện nhiều trại nuôi heo không có giấy phép môi trường
Gia Lai liên tiếp phát hiện nhiều trại nuôi heo không có giấy phép môi trường

VOV.VN - Ngày 31/7, UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định xử phạt đối với 2 doanh nghiệp  chăn nuôi heo không đảm bảo các điều kiện về môi trường. Tỉnh này cũng phát hiện thêm nhiều trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn khác hoạt động 'chui' khi chưa được cấp giấy phép môi trường.

Gia Lai liên tiếp phát hiện nhiều trại nuôi heo không có giấy phép môi trường

Gia Lai liên tiếp phát hiện nhiều trại nuôi heo không có giấy phép môi trường

VOV.VN - Ngày 31/7, UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định xử phạt đối với 2 doanh nghiệp  chăn nuôi heo không đảm bảo các điều kiện về môi trường. Tỉnh này cũng phát hiện thêm nhiều trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn khác hoạt động 'chui' khi chưa được cấp giấy phép môi trường.

2 trang trại nuôi heo tại Bình Thuận bị xử phạt hơn 433 triệu đồng
2 trang trại nuôi heo tại Bình Thuận bị xử phạt hơn 433 triệu đồng

VOV.VN - Liên quan các dự án chăn nuôi heo tại huyện Hàm Thuận Bắc có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường, tại cuộc họp giao ban báo chí vào chiều nay (27/8), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, UBND tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

2 trang trại nuôi heo tại Bình Thuận bị xử phạt hơn 433 triệu đồng

2 trang trại nuôi heo tại Bình Thuận bị xử phạt hơn 433 triệu đồng

VOV.VN - Liên quan các dự án chăn nuôi heo tại huyện Hàm Thuận Bắc có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường, tại cuộc họp giao ban báo chí vào chiều nay (27/8), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, UBND tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Cà Mau: Người dân phản ánh trang trại heo gây mùi hôi thối
Cà Mau: Người dân phản ánh trang trại heo gây mùi hôi thối

VOV.VN - Trên địa bàn xã Khánh An (huyện U Minh, Cà Mau) có nhiều trang trại nuôi heo. Người dân địa phương phản ánh, các trang trại nuôi gây mùi hôi thối, ảnh hưởng cuộc sống của bà con.

Cà Mau: Người dân phản ánh trang trại heo gây mùi hôi thối

Cà Mau: Người dân phản ánh trang trại heo gây mùi hôi thối

VOV.VN - Trên địa bàn xã Khánh An (huyện U Minh, Cà Mau) có nhiều trang trại nuôi heo. Người dân địa phương phản ánh, các trang trại nuôi gây mùi hôi thối, ảnh hưởng cuộc sống của bà con.

