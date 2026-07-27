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VOV.VN - Chiếc thùng phuy cũ bất ngờ phát nổ khi đang được cưa nắp, hất văng một người đàn ông ở Đà Nẵng, khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
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https://vid.vov.vn/2026-07/4.khoanh-khac-thung-phuy-phat-no-nhu-bom-hat-vang-nguoi-dan-ong-tren-via-he.m3u8
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Khoảnh khắc thùng phuy phát nổ như bom, hất văng người đàn ông trên vỉa hè
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2026-07/4.khoanh-khac-thung-phuy-phat-no-nhu-bom-hat-vang-nguoi-dan-ong-tren-via-he.m3u8
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