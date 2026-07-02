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VOV.VN - Nhận 2,45 tỷ đồng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không thể tách thửa theo quy định, vợ chồng Nguyễn Thị Thu và Trần Hải Sơn bị khởi tố vì bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng của bên mua.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_khoi_to_cap_vo_chong_chiem_doat_gan_2_ty_dong_tu_ban_dat_o_thai_nguyen.m3u8
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Khởi tố cặp vợ chồng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng từ bán đất ở Thái Nguyên
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2026-07/tiktok_khoi_to_cap_vo_chong_chiem_doat_gan_2_ty_dong_tu_ban_dat_o_thai_nguyen.m3u8
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