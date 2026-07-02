Khởi tố cặp vợ chồng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng từ bán đất ở Thái Nguyên

Tóm tắt

VOV.VN - Nhận 2,45 tỷ đồng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không thể tách thửa theo quy định, vợ chồng Nguyễn Thị Thu và Trần Hải Sơn bị khởi tố vì bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng của bên mua.

