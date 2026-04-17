Khống chế kịp thời cháy rừng phòng hộ tại Tân Uyên

Trước đó, chiều 16/4, người dân phát hiện đám cháy tại khu vực rừng phòng hộ bản Hua Cưởm 2 và nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng. Ngay sau khi nhận tin, chính quyền địa phương đã huy động hơn 300 người, gồm nhiều lực lượng tham gia chữa cháy.

Theo ông Chu Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Tân Uyên, khu vực xảy ra cháy thuộc phạm vi rừng phòng hộ dải Hoàng Liên Sơn, thuộc tiểu khu 369, được giao khoán cho người dân ở các bản Pá Xôm, Tát Xôm 3 và Hua Cưởm 2 quản lý. Đây là khu vực có thảm thực vật dày, địa hình hiểm trở, nhiều vách đá cao, độ dốc lớn, nên khi xảy ra cháy gây khó khăn cho công tác tiếp cận và dập lửa.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã triển khai các biện pháp chữa cháy từ xa; tổ chức phát dọn, tạo đường băng cản lửa để khoanh vùng. Đến sáng nay, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện, các lực lượng vẫn tiếp tục túc trực, theo dõi chặt chẽ, sẵn sàng xử lý nếu lửa bùng phát trở lại, đồng thời tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Thời điểm này, Lai Châu đang là cao điểm mùa hanh khô, nguy cơ cháy rừng cao. Bên cạnh đó, hoạt động vào rừng lấy mật ong, khai thác lâm sản phụ của người dân cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi các địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng.