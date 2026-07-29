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VOV.VN - Rạng sáng 29/7, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã khống chế vụ cháy xảy ra tại một quán trà sữa trên đường Võ Văn Kiệt, tổ dân phố 2, phường Phú Thủy.
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https://vid.vov.vn/2026-07/5.khong-che-vu-chay-quan-tra-sua-luc-rang-sang.m3u8
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Khống chế vụ cháy quán trà sữa lúc rạng sáng
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2026-07/5.khong-che-vu-chay-quan-tra-sua-luc-rang-sang.m3u8
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