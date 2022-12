Không khí Giáng sinh hân hoan tại An Giang

Ngay sau khi dịch Covid-19 được khống chế, kinh tế dần được phục hồi, việc sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân cũng được mùa, nên không khí đón chào giáng sinh năm nay tại các xóm đạo trên địa bàn tỉnh An Giang có phần nhộn nhịp hơn và vui hơn năm ngoái. Bà con giáo dân cũng chuẩn bị cho lễ Giáng sinh chu đáo hơn năm ngoái.

Nhà thờ Giáo xứ Thị Đạm, xã Phú Bình, huyện Phú Tân.

Tại xã Phú Bình, nơi tập trung giáo dân đông nhất của huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, ngay từ đầu tháng 12, bà con giáo dân nơi đây đã góp công, góp sức để trang hoàng cho giáo xứ. Mỗi người một việc, người thì trang hoàng nhà thờ, người thì phụ trách thi công các công trình hạ tầng khác. Trong thâm tâm, ai cũng mong muốn được đón một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc đến với gia đình.

Ngoài việc trang hoàng nhà thờ, bà con giáo dân nơi đây còn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, làm hang đá mô phỏng, trang trí cây thông Noel…

Làm hang đá mô phỏng tại Giáo xứ Thị Đạm, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Ông Lê Phú Quý, Giáo dân Thị Đạm, xã Phú Bình, huyện Châu Phú chia sẻ: “Năm vừa rồi do dịch bệnh nên rất tiêu điều. Năm nay, nhờ khống chế được dịch, nên giáo dân trong họ đạo Bình Tây nói riêng và huyện Phú Tân nói chung đón mùa Giáng sinh rất hân hoan, vui vẻ. Công tác chuẩn bị ở nhà tôi đã hoàn tất rồi, bây giờ chỉ đợi đón mừng Chúa Giáng sinh. Gia đình người công giáo đón giáng sinh là phải có hang đá, tượng chúa Giêsu, thánh Giuse, Đức mẹ, rồi bò, lừa”.

Ông Lê Phú Quý, Giáo dân Thị Đạm, xã Phú Bình, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang trang hoàng nhà cửa đón Giáng sinh

Thời gian qua, Giáo dân Thị Đạm nói riêng và các Giáo dân tại các Xứ đạo trên địa bàn tỉnh An Giang nói chung luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự coi sóc của linh mục, Hội đồng mục vụ… Đồng bào giáo dân luôn sống tốt đời, đẹp đạo, sống phúc âm trong lòng dân tộc.

Thông qua các hình thức sinh hoạt tôn giáo, các linh mục đã tích cực tuyên truyền vận động giáo dân thực hiện tốt việc đoàn kết lương - giáo, đẩy mạnh lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những quy định của địa phương và 10 điều răn, dạy của Chúa; tích cực tham gia cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhờ đó, bà con giáo dân đã thực hiện tốt phương châm: kính Chúa, yêu nước, góp phần xây dựng xứ đạo bình yên và giàu mạnh.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tặng quà, chúc mừng Giám mục Trần Xuân Tiếu, nguyên Giám mục Chánh Tòa Giáo phận Long Xuyên nhân Lễ Giáng sinh năm 2022.

Linh mục Hồ Văn Nhơn, Chánh xứ Giáo xứ Thị Đạm, xã Phú Bình, huyện Phú Tân chia sẻ: “Chúng tôi xin thay mặt họ đạo, chân thành cám ơn chính quyền huyện, xã đã giúp đỡ, chia sẻ với giáo dân đạo công giáo. Chúng tôi thường nhắc nhở trong họ đạo để mỗi người dân cùng cộng tác với nhau để xây dựng nơi mình sống, nơi mình làm việc phải tốt đẹp giữa đạo và đời. Năm nay, điều kiện rất thuận lợi nên dịp này tổ lễ Noel khá hơn và chu đáo hơn”.

Hiện nay, Giáo phận Long Xuyên có 9 giáo hạt với khoảng hơn 230.000 giáo dân, 150 Giáo xứ, 59 Giáo họ. Sau 2 năm trầm lắng do dịch Covid-19, mùa Giáng sinh năm nay rộn ràng, tươi mới hơn. Các phần lễ như: hoạt cảnh, diễn ca… họa lại cuộc đời của Chúa Giêsu được tổ chức trở lại nên bà con giáo dân rất phấn khởi.

Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và thành phố Long Xuyên đến thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Long Xuyên.

Đặc biệt, những ngày qua, tỉnh An Giang đã tổ chức các Đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các địa phương đến thăm và chúc mừng các Giám mục, Linh mục, chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi thăm và chúc mừng giáng sinh Tòa Giám mục Giáo phận Long Xuyên, ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã bày tỏ sự cám ơn tới Giám mục Chánh tòa Giáo phận Long Xuyên Trần Văn Toản, các Giám mục, Linh mục, chức sắc, tu sĩ Tòa Giám mục Giáo phận Long Xuyên, đồng bào Công giáo luôn đồng hành, chung sức, đồng lòng cùng tỉnh vượt qua khó khăn để đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội to lớn trong thời gian qua.

Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang tặng quà Giáo phận Long Xuyên.

Ông Lê Hồng Quang tin tưởng và kỳ vọng, Giám mục Chánh tòa Giáo phận Long Xuyên Trần Văn Toản cũng như các vị Giám mục, Linh mục Tòa Giám mục Giáo phận Long Xuyên, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các vị Linh mục, chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào Công giáo trong Giáo phận nói chung, đồng bào Công giáo tỉnh An Giang nói riêng phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, với đường hướng “Kính Chúa yêu nước”, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, “Phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”; tiếp tục chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

“Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh có sự đóng góp rất lớn của đồng bào công giáo tỉnh An Giang. Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022, chuẩn bị đón năm mới 2023, trước thềm của Xuân Quý Mão, xin chúc Đức Giám mục mạnh khỏe và tiếp tục cùng với đồng bào công giáo của An Giang góp phần cùng với hệ thống chính trị của tỉnh xây dựng An Giang ngày một văn minh, giàu đẹp”, ông Lê Hồng Quang bày tỏ./.