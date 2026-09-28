Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống miền Bắc, có nơi nhiệt độ giảm còn 19 độ C

Liên quan đến các đợt không khí lạnh liên tiếp tràn xuống miền Bắc, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định: "Vào khoảng ngày 1/10, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh nhưng cường độ yếu. Sau đó, khoảng ngày 5/10, một đợt không khí lạnh khác được tăng cường xuống miền Bắc. Đợt không khí lạnh này được dự báo khiến nền nhiệt tại khu vực giảm đáng kể, một số nơi có thể xuống mức 19-22 độ C.

Miền Bắc chuẩn bị đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh trong những ngày đầu tháng 10

Diễn biến không khí lạnh liên tiếp trong những ngày đầu tháng 10 được xem là dấu hiệu cho thấy thời tiết miền Bắc bắt đầu có những thay đổi rõ rệt khi bước vào giai đoạn giao mùa.

Tuy nhiên, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia về tình hình không khí lạnh trong 3 tháng cuối năm 2026, từ tháng 10 đến tháng 12, hoạt động của không khí lạnh có xu hướng yếu hơn so với trung bình nhiều năm.

Đáng chú ý, các đợt rét đậm, rét hại trong những tháng cuối năm được dự báo xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại cũng được nhận định thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết, đặc biệt trong những đợt không khí lạnh tăng cường, để chủ động ứng phó với sự thay đổi của nhiệt độ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra.