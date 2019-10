Không khí ô nhiễm, người Hà Nội có muôn kiểu “bảo vệ đường thở”

Vào những thời điểm chất lượng không khí kém, tần suất bệnh nhân nhập viện do các căn nguyên tim mạch, hô hấp cũng tăng cao.

Nam thanh niên ship hàng cho hay, "Đặc thù công việc hít khói bụi cả ngày. Lúc nghỉ ngơi thấy cổ họng khô đặc, mồm miệng đắng ngắt. Biết là do hít bụi nhiều nhưng chưa tìm được việc tốt nên tôi vẫn phải gắn bó với mặt đường".

