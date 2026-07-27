Kiểm điểm, chấn chỉnh tiến độ chậm trễ Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các cục chuyên ngành và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) yêu cầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân Dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 tới.

Theo Bộ Xây dựng, đến nay Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận cùng các nhà thầu đã hoàn thành thi công tuyến chính của hai dự án thành phần. Tuy nhiên, để sớm hoàn thiện toàn bộ các hạng mục còn lại, đưa dự án vào khai thác đồng bộ, bảo đảm an toàn giao thông và chất lượng công trình, Bộ đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp khắc phục.

Cụ thể, Bộ yêu cầu rà soát, xử lý triệt để các vị trí đường đầu cầu, cống bị lún lệch; khắc phục các điểm đã sửa chữa nhưng chưa bảo đảm độ bằng phẳng; đồng thời chủ động nguồn vật liệu, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục theo đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật của dự án.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đánh giá Ban QLDA Mỹ Thuận và các đơn vị liên quan chưa nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo, khiến tiến độ các hạng mục còn lại tiếp tục chậm, việc khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết chưa kịp thời và triệt để, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trong quá trình khai thác.

Để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý dự án, bảo đảm chất lượng công trình và đẩy nhanh tiến độ thi công, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các đơn vị chưa quyết liệt, chưa nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Bộ; đồng thời rà soát, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tiến độ, chất lượng công trình cũng như kết quả giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho dự án.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đến nay, các hạng mục ưu tiên đã đạt hơn 90%.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu thường xuyên quan trắc, theo dõi, đánh giá trong suốt thời gian bảo hành công trình; kịp thời có giải pháp bù lún, bảo đảm độ bằng phẳng khi đưa tuyến đường vào khai thác và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án. Chủ đầu tư cũng phải hoàn thiện, lưu trữ đầy đủ hồ sơ thiết kế, kể cả các nội dung điều chỉnh, cùng toàn bộ số liệu quan trắc trong quá trình thi công và bảo hành công trình.

Đối với các nhà thầu thi công, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị của địa phương để tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu; chủ động sử dụng các nguồn vật liệu hợp pháp, kể cả từ các mỏ thương mại; đồng thời huy động đầy đủ nguồn lực về tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị, tăng ca, tăng kíp nhằm bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện theo tuần. Đối với các công việc chậm tiến độ, Ban phải yêu cầu nhà thầu triển khai ngay các giải pháp khắc phục trong tuần kế tiếp như bổ sung thiết bị, nhân lực, vật tư, tăng ca, tăng kíp. Trường hợp nhà thầu không có khả năng khắc phục, cần khẩn trương điều chuyển khối lượng công việc hoặc bổ sung nhà thầu phụ thay thế theo đúng quy định của hợp đồng.

Về công tác giải ngân, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tiếp tục đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, kịp thời giải ngân các phần việc đã thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính cho các nhà thầu, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký kết, đồng thời hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đã được bố trí cho dự án.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra của cơ quan quản lý đường bộ, đặc biệt trong hoạt động quản lý, vận hành khai thác tuyến; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tổ chức sửa chữa, khắc phục các hư hỏng thuộc trách nhiệm bảo hành của nhà thầu, bảo đảm công trình đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật trước và trong quá trình khai thác.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài gần 111km, mặt cắt ngang 17m, đi qua TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng. Giai đoạn một gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài gần 38km và đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73km. Tuyến được đưa vào khai thác từ ngày 19/1.