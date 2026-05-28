Kiến nghị làm rõ nguyên nhân nứt gãy chung cư 36 tầng ở TPHCM để xử lý dứt điểm

Tại tòa nhà chung cư PVC-IC Diamond (Lapen Center) cao 32 tầng, TP.HCM từ tháng 7/2025 đến nay, khoảng 400 hộ tại chung cư này sống trong tình trạng lo ngại vì nguy cơ mất an toàn, khi chung cư liên tiếp xảy ra sự cố nứt gãy, bung rớt tường bao ở nhiều nơi, tập trung nhiều nhất ở tầng 16.

Khẩn trương xử lý dứt điểm vết nứt trong tòa nhà 32 tầng ở TP.HCM.

Cư dân bất an vì vết nứt

Các vết nứt, vị trí hư hỏng cũ trong năm 2025 chưa được khắc phục thì sang năm 2026 lại có nhiều vết nứt gãy mới xuất hiện.

Anh Nguyễn Hà Thanh, sinh sống tại căn hộ 16.08 cho biết, dù đã gần 1 năm trôi qua, nhưng các vết bung nứt tường bao căn hộ vẫn chưa được xử lý: "Lần trước là nứt tường, Ban quản trị Chung cư đã báo Sở Xây dựng TP.HCM. Mấy tháng nay lại tiếp tục xảy ra hiện tượng nứt thêm, bung gạch, bung lớp tường. Mong rằng Ban quản trị, chủ đầu tư phối hợp cùng gia đình sửa chữa vết nứt tường này theo chỉ đạo của Sở Xây dựng. Vì hiện nay dân cư rất lo, khi mưa xuống nhiều thì nước vào tường gạch sẽ bị ảnh hưởng".

Vết nứt bên trong căn hộ 16.08 của toà nhà.

Kế bên nhà anh Thanh, anh Nguyễn Hà Thành, sống tại căn hộ 16.04 cho biết, các vết nứt tại chung cư khiến gia đình anh đang sống trong lo ngại nên anh rất mong ngành chức năng làm rõ nguyên nhân, xử lý dứt điểm.

"Gia đình cũng rất là lo, vì bên căn hộ 16.08 cũng có một vết nứt xé bên ngoài, sau đó căn 16.17 lại xảy ra vết nứt tương tự cho nên gia đình sống trong sự bất an. Mong muốn UBND phường, Sở Xây dựng có biện pháp nào đó yêu cầu chủ đầu tư khắc phục, sửa chữa những vết nứt gãy để cư dân an tâm sinh sống, làm việc".

Yêu cầu xử lý dứt điểm bảo đảm an toàn cho dân

Theo lãnh đạo UBND phường Tam Thắng, trước đó địa phương nhận được thông tin từ Ban quản trị Tòa chung cư PVC-IC Diamond về hiện tượng nứt, tách lớp tường bao căn hộ 16.17 có nguy cơ mất an toàn. Ngay sau đó, UBND Phường đã phối hợp với Ban quản trị Tòa nhà kiểm tra hiện trạng vết nứt tại căn hộ trên.

Thời điểm kiểm tra, tại vị trí tường phía bên trong căn hộ 16.17 có các vết nứt, bong, tróc vữa trát và tách rời tường bao của căn hộ. Phía bên ngoài có vết nứt tường kéo dài từ đà xuống sàn, nguy cơ gây mất an toàn cho cư dân tại tòa nhà.

Ban quản trị toà nhà giăng dây cảnh báo người dân, phương tiện.

Ông Hà Hữu Dũng, Phó chủ tịch UBND phường Tam Thắng cho biết, địa phương đã yêu cầu Ban quản trị phối hợp với chủ đầu tư của Tòa nhà là Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí (PVC-IC) phải có phương án gia cố và khẩn trương đưa ra phương án sửa chữa lại các phần hư hỏng; cảnh báo, cử người trực 24/24h không cho người vào khu vực mất an toàn:

"Vai trò của phường sẽ phối hợp với Ban quản trị thường xuyên rà soát, đánh giá hiện trạng. Trường hợp có phát sinh sẽ có những giải pháp khẩn cấp, kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân. Phường cũng đã có kiến nghị với Sở Xây dựng chủ trì tổ chức để đánh giá nguyên nhân, tác động để giải quyết dứt điểm, nhằm đảm bảo an toàn, sự yên tâm cho người dân, đáp ứng quyền lợi của cư dân", ông Dũng cho biết.

UBND phường Tam Thắng làm việc với các bên liên quan sáng ngày 28/5.

Cũng theo UBND phường Tam Thắng, liên quan đến Tòa nhà chung cư PVC-IC Diamond, trước đây tại căn hộ 16.08, tầng 16 cũng đã xuất hiện các vết nứt tường bao.

Chính quyền địa phương đã làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan, có nhiều văn bản báo cáo UBND TP.HCM, Sở Xây dựng, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, Ban quản trị chung cư và các đơn vị liên quan thực hiện khắc phục sự cố nêu trên. Tuy nhiên, đến nay, các đơn vị nêu trên vẫn chưa thực hiện các yêu cầu của UBND Phường.