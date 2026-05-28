Kiến nghị làm rõ nguyên nhân nứt gãy chung cư 36 tầng ở TPHCM để xử lý dứt điểm

Thứ Năm, 18:22, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/5, lãnh đạo UBND phường Tam Thắng (TP.Vũng Tàu cũ), TP.HCM đã giám sát thực tế và làm việc với Ban quản trị, cư dân Toà nhà chung cư PVC-IC Diamond (Lapen Center) số 33 đường 30/4, phường Tam Thắng về sự cố vết nứt tại tầng 16 và 17.

Tại tòa nhà chung cư PVC-IC Diamond (Lapen Center) cao 32 tầng, TP.HCM từ tháng 7/2025 đến nay, khoảng 400 hộ tại chung cư này sống trong tình trạng lo ngại vì nguy cơ mất an toàn, khi chung cư liên tiếp xảy ra sự cố nứt gãy, bung rớt tường bao ở nhiều nơi, tập trung nhiều nhất ở tầng 16.

Khẩn trương xử lý dứt điểm vết nứt trong tòa nhà 32 tầng ở TP.HCM.

Cư dân bất an vì vết nứt 

Các vết nứt, vị trí hư hỏng cũ trong năm 2025 chưa được khắc phục thì sang năm 2026 lại có nhiều vết nứt gãy mới xuất hiện. 

Anh Nguyễn Hà Thanh, sinh sống tại căn hộ 16.08 cho biết, dù đã gần 1 năm trôi qua, nhưng các vết bung nứt tường bao căn hộ vẫn chưa được xử lý: "Lần trước là nứt tường, Ban quản trị Chung cư đã báo Sở Xây dựng TP.HCM. Mấy tháng nay lại tiếp tục xảy ra hiện tượng nứt thêm, bung gạch, bung lớp tường. Mong rằng Ban quản trị, chủ đầu tư phối hợp cùng gia đình sửa chữa vết nứt tường này theo chỉ đạo của Sở Xây dựng. Vì hiện nay dân cư rất lo, khi mưa xuống nhiều thì nước vào tường gạch sẽ bị ảnh hưởng".

Vết nứt bên trong căn hộ 16.08 của toà nhà.

Kế bên nhà anh Thanh, anh Nguyễn Hà Thành, sống tại căn hộ 16.04 cho biết, các vết nứt tại chung cư khiến gia đình anh đang sống trong lo ngại nên anh rất mong ngành chức năng làm rõ nguyên nhân, xử lý dứt điểm.

"Gia đình cũng rất là lo, vì bên căn hộ 16.08 cũng có một vết nứt xé bên ngoài, sau đó căn 16.17 lại xảy ra vết nứt tương tự cho nên gia đình sống trong sự bất an. Mong muốn UBND phường, Sở Xây dựng có biện pháp nào đó yêu cầu chủ đầu tư khắc phục, sửa chữa những vết nứt gãy để cư dân an tâm sinh sống, làm việc".

Yêu cầu xử lý dứt điểm bảo đảm an toàn cho dân

Theo lãnh đạo UBND phường Tam Thắng, trước đó địa phương nhận được thông tin từ Ban quản trị Tòa chung cư PVC-IC Diamond về hiện tượng nứt, tách lớp tường bao căn hộ 16.17 có nguy cơ mất an toàn. Ngay sau đó, UBND Phường đã phối hợp với Ban quản trị Tòa nhà kiểm tra hiện trạng vết nứt tại căn hộ trên. 

Thời điểm kiểm tra, tại vị trí tường phía bên trong căn hộ 16.17 có các vết nứt, bong, tróc vữa trát và tách rời tường bao của căn hộ. Phía bên ngoài có vết nứt tường kéo dài từ đà xuống sàn, nguy cơ gây mất an toàn cho cư dân tại tòa nhà. 

Ban quản trị toà nhà giăng dây cảnh báo người dân, phương tiện.

Ông Hà Hữu Dũng, Phó chủ tịch UBND phường Tam Thắng cho biết, địa phương đã yêu cầu Ban quản trị phối hợp với chủ đầu tư của Tòa nhà là Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí (PVC-IC) phải có phương án gia cố và khẩn trương đưa ra phương án sửa chữa lại các phần hư hỏng; cảnh báo, cử người trực 24/24h không cho người vào khu vực mất an toàn:

"Vai trò của phường sẽ phối hợp với Ban quản trị thường xuyên rà soát, đánh giá hiện trạng. Trường hợp có phát sinh sẽ có những giải pháp khẩn cấp, kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân. Phường cũng đã có kiến nghị với Sở Xây dựng chủ trì tổ chức để đánh giá nguyên nhân, tác động để giải quyết dứt điểm, nhằm đảm bảo an toàn, sự yên tâm cho người dân, đáp ứng quyền lợi của cư dân", ông Dũng cho biết.

UBND phường Tam Thắng làm việc với các bên liên quan sáng ngày 28/5.

Cũng theo UBND phường Tam Thắng, liên quan đến Tòa nhà chung cư PVC-IC Diamond, trước đây tại căn hộ 16.08, tầng 16 cũng đã xuất hiện các vết nứt tường bao. 

Chính quyền địa phương đã làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan, có nhiều văn bản báo cáo UBND TP.HCM, Sở Xây dựng, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, Ban quản trị chung cư và các đơn vị liên quan thực hiện khắc phục sự cố nêu trên. Tuy nhiên, đến nay, các đơn vị nêu trên vẫn chưa thực hiện các yêu cầu của UBND Phường. 

Dự án công viên trên “đất vàng” tại TP.HCM: Nhà dân nứt toác, thấp thỏm chờ đền bù

VOV.VN - Dự án công viên giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Ngô Quyền, ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, đang được xây dựng trên khu “đất vàng” 5.171m2. Dự án được người dân đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, quá trình thi công gây ra sự cố sụt lún, nứt toác hàng loạt căn nhà lân cận. Các hộ dân phải di dời, sống tạm trong những căn nhà thuê, thấp thỏm chờ đợi quyết định hỗ trợ.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
Tin liên quan

Xuất hiện vết nứt dài gần nơi từng xảy ra việc giun trồi lên mặt đất ở Quảng Trị

VOV.VN - Người dân phát hiện vết nứt kéo dài, miệng vết nứt rộng 3cm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A qua Đèo Ngang, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ).

VOV.VN - Người dân phát hiện vết nứt kéo dài, miệng vết nứt rộng 3cm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A qua Đèo Ngang, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ).

Xuất hiện vết nứt lớn trên đỉnh đồi xã Đắc Pring, Đà Nẵng sơ tán dân khẩn cấp

VOV.VN - Tại thôn 57 xã Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng, mưa lớn kéo dài gây ra vết nứt sạt trượt quy mô lớn trên đỉnh đồi, buộc địa phương phải khẩn cấp sơ tán 7 hộ dân và cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều hộ xung quanh.

VOV.VN - Tại thôn 57 xã Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng, mưa lớn kéo dài gây ra vết nứt sạt trượt quy mô lớn trên đỉnh đồi, buộc địa phương phải khẩn cấp sơ tán 7 hộ dân và cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều hộ xung quanh.

Phát hiện vết nứt ở núi Ngang, xã Sơn Cẩm Hà (Đà Nẵng), di dời gần 60 hộ dân

VOV.VN - Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng), ngày 17/11, trên địa bàn đơn vị quản lý mưa lớn kéo dài, xuất hiện nhiều vết nứt trên các đồi núi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lớn.

VOV.VN - Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng), ngày 17/11, trên địa bàn đơn vị quản lý mưa lớn kéo dài, xuất hiện nhiều vết nứt trên các đồi núi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lớn.

Xuất hiện vết nứt 300m tại khu vực sạt lở làm 3 người mất tích ở Đà Nẵng

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện thêm một vết nứt dài khoảng 300m trên sườn núi ở thôn Pứt, xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ). Đây là nơi xảy ra vụ sạt lở làm 3 người mất tích. Đất đá vẫn tiếp tục dịch chuyển, gây nguy hiểm cho công tác cứu hộ.

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện thêm một vết nứt dài khoảng 300m trên sườn núi ở thôn Pứt, xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ). Đây là nơi xảy ra vụ sạt lở làm 3 người mất tích. Đất đá vẫn tiếp tục dịch chuyển, gây nguy hiểm cho công tác cứu hộ.

