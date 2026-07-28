Kịp thời cứu sống hành khách có dấu hiệu đột quỵ trên tàu SE2

Tóm tắt

VOV.VN - Tối 26/7, tổ tàu SE2 thuộc Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội đã kịp thời cứu chữa một hành khách có dấu hiệu đột quỵ, giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

