Kịp thời khống chế đám cháy 3 cửa hàng liền kề ở Lâm Đồng

Tóm tắt

VOV.VN - Một vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h sáng 29/7, tại số nhà 145 đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng. Ngọn lửa xuất phát từ phía trước căn nhà, sau đó lan vào bên trong, thiêu rụi toàn bộ vật dụng và tiếp tục cháy lan sang hai cửa hàng liền kề 143 và 147, làm cháy hai bảng hiệu cùng một trụ điện trung thế trước nhà.

