Kịp thời khống chế vụ cháy lớn tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Gia Lai

Chủ Nhật, 12:26, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rạng sáng 26/4, vụ cháy lớn bùng phát tại Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện khẩn trương khống chế, ngăn cháy lan.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát dữ dội tại khu nhà xưởng của công ty. Ngọn lửa lan nhanh, kèm theo cột khói cao, có thể quan sát từ khoảng cách hàng km, khiến công tác tiếp cận và khống chế gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai phương tiện, khẩn trương tiếp cận hiện trường vụ cháy tại Khu công nghiệp Nhơn Hội.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động nhiều phương tiện cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa. 

Cột khói đen bốc cao từ vụ cháy tại Khu công nghiệp Nhơn Hội

Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng chủ động điều động nhân lực, phương tiện phối hợp ứng cứu. Phía công ty đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên, đặc biệt là lực lượng Phòng cháy chữa cháy cơ sở, khẩn trương di dời tài sản, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Lực lượng chức năng và phương tiện được huy động để khống chế đám cháy
Khu nhà xưởng bị cháy, mái tôn đổ sập, khói đen bao trùm khu vực.

Đến trưa cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, không để lan sang các khu vực xung quanh. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng, phun nước làm mát, dập tắt hoàn toàn các điểm cháy còn lại, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Clip hiện trường vụ cháy
Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Cháy lớn tại công ty bánh kẹo trong khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô

VOV.VN -  Một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại kho chứa nguyên liệu của Công ty Cổ phần One One miền Trung, ở thôn Tam Vị, xã Lộc tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cháy lớn tại khu dân cư phường Phước Hậu, Vĩnh Long

VOV.VN - Vào khoảng 17h30 phút chiều 25/4, một vụ cháy lớn xảy ra trên đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, khu vực gần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Đây là khu dân cư đông đúc, tập trung nhiều cửa hàng bách hóa, tiệm vàng và nhà thuốc tây.

Cháy lớn tại kho chứa dầu thải ở Đông Anh (Hà Nội), khói cuộn cao hàng chục mét

VOV.VN - Vào khoảng 18h30 phút ngày 25/4, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu vực xóm Lò, thôn Lộc Hà, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội, khiến nhiều người dân hoảng loạn.

