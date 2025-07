Kịp thời khống chế vụ cháy nhà dân ở Quảng Ngãi

Giải cứu kịp thời bé trai khỏi ngôi nhà đang bốc cháy

VOV.VN - Sáng 9/7, thông tin từ Công an xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hoả hoạn, khiến một ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn cùng nhiều tài sản khác. Rất may, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân kịp thời giải cứu một bé trai bị mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn.