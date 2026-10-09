English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ký kết nghĩa giữa các trạm 2 bên biên giới Việt Nam và Lào

Thứ Sáu, 15:05, 09/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/10, Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tổ chức Lễ ký kết nghĩa giữa các trạm 2 bên biên giới theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

 

Báo cáo đánh giá kết quả công tác phối hợp nêu rõ: Đồn Biên phòng Chiềng On được giao quản lý, bảo vệ hơn 33 km đường biên giới, 18 vị trí/19 cột mốc quốc giới; phụ trách địa bàn xã Phiêng Khoài và Yên Sơn; đồng thời quản lý khu vực tiếp giáp với 2 xã Nà Toong và Lao Hùng (Phiêng Xa), huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Trên địa bàn có Cửa khẩu phụ Nà Cài - Sốp Đung và lối mở Keo Muông - Nà Khạng.

ky ket nghia giua cac tram 2 ben bien gioi viet nam va lao hinh anh 1
Ký kết nghĩa giữa các trạm 2 bên biên giới Việt Nam và Lào

Từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng hai bên đã phối hợp với Công an huyện Xiềng Khọ tổ chức 34 lượt tuần tra khu vực hai bên cánh gà cửa khẩu, với 804 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 1 vụ với 1 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

Tại Trạm Kiểm soát Cửa khẩu phụ Nà Cài, Đồn Biên phòng Chiềng On đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho gần 3.000 lượt người và hơn 2.000 lượt phương tiện qua lại biên giới. Đơn vị cũng duy trì công tác đối ngoại biên phòng, tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, tết và ngày truyền thống của lực lượng hai bên.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã tổ chức ký kết nghĩa giữa Trạm Biên phòng Cửa khẩu phụ Nà Cài (Việt Nam) với Trạm Cửa khẩu phụ Sốp Đung (Lào); Trạm Kiểm soát Biên phòng Keo Muông (Việt Nam) với Trạm Kiểm soát Nà Khạng (Lào).

ky ket nghia giua cac tram 2 ben bien gioi viet nam va lao hinh anh 2
Lễ ký kết nghĩa giữa các trạm 2 bên biên giới Việt Nam và Lào

Theo nội dung ký kết, các trạm thống nhất duy trì giao ban, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình biên giới; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu và địa bàn phụ cận; phối hợp phát hiện, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép và các loại tội phạm qua biên giới.

Hoạt động ký kết tạo thêm cơ chế phối hợp thường xuyên giữa lực lượng chức năng hai bên, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và kiểm soát xuất nhập cảnh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về biên giới, cửa khẩu và pháp luật của mỗi nước, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

ky ket nghia giua cac tram 2 ben bien gioi viet nam va lao hinh anh 3
ky ket nghia giua cac tram 2 ben bien gioi viet nam va lao hinh anh 4
ky ket nghia giua cac tram 2 ben bien gioi viet nam va lao hinh anh 5
CTV Thế Cảnh/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Biên phòng Sơn La liên tiếp phá án ma túy và buôn lậu qua biên giới
Biên phòng Sơn La liên tiếp phá án ma túy và buôn lậu qua biên giới

VOV.VN - Ngày 5/12, lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thông tin, vừa liên tiếp phát hiện 3 vụ và bắt giữ 7 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới.

Biên phòng Sơn La liên tiếp phá án ma túy và buôn lậu qua biên giới

Biên phòng Sơn La liên tiếp phá án ma túy và buôn lậu qua biên giới

VOV.VN - Ngày 5/12, lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thông tin, vừa liên tiếp phát hiện 3 vụ và bắt giữ 7 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới.

Những "quân nhân số" trên vùng cao biên giới Sơn La
Những "quân nhân số" trên vùng cao biên giới Sơn La

VOV.VN - Tiếp cận, làm chủ công nghệ, trở thành những “quân nhân số” và mang tri thức công nghệ về với bà con… những người lính quân hàm xanh ở vùng biên giới Sơn La đang nỗ lực từng ngày, làm điểm tựa để đồng bào chung tay bảo vệ cuộc sống bình yên và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Những "quân nhân số" trên vùng cao biên giới Sơn La

Những "quân nhân số" trên vùng cao biên giới Sơn La

VOV.VN - Tiếp cận, làm chủ công nghệ, trở thành những “quân nhân số” và mang tri thức công nghệ về với bà con… những người lính quân hàm xanh ở vùng biên giới Sơn La đang nỗ lực từng ngày, làm điểm tựa để đồng bào chung tay bảo vệ cuộc sống bình yên và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

“Thắp sáng vùng biên – tiếp bước cha anh” trên tuyến biên giới Sơn La
“Thắp sáng vùng biên – tiếp bước cha anh” trên tuyến biên giới Sơn La

VOV.VN - Những cột đèn thắp sáng được xây dựng và trao tặng cho các gia đình chính sách và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại xã biên giới Yên Sơn, tỉnh Sơn La là tấm lòng và là món quà tri ân đặc biệt của tuổi trẻ các đơn vị tới các thế hệ cha ông.

“Thắp sáng vùng biên – tiếp bước cha anh” trên tuyến biên giới Sơn La

“Thắp sáng vùng biên – tiếp bước cha anh” trên tuyến biên giới Sơn La

VOV.VN - Những cột đèn thắp sáng được xây dựng và trao tặng cho các gia đình chính sách và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại xã biên giới Yên Sơn, tỉnh Sơn La là tấm lòng và là món quà tri ân đặc biệt của tuổi trẻ các đơn vị tới các thế hệ cha ông.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục