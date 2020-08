Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại các tỉnh thành: nghiêm túc, an toàn

TPHCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trước 10 ngày so với dự kiến

Năm nay TP. HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 sớm hơn dự kiến hơn 10 ngày. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021, TPHCM có 81.269 thí sinh dự thi, vắng 594 em, chiếm tỉ lệ 99,28%. Riêng các lớp 10 chuyên có 6.703 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 6.415 thí sinh dự thi môn chuyên, vắng 288 em, chiếm tỉ lệ 95,7%. Năm nay các trường THPT công lập trên địa bàn TP sẽ tuyển 66.520 học sinh vào lớp 10, trong đó có 1.645 học sinh vào lớp 10 chuyên.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại điểm thi THCS Trần Văn Ơn.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, các học sinh trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ nhập học từ ngày 12/8 đến ngày 22/8 tại trường THPT nơi trúng tuyển. Thời gian nộp hồ sơ là hơn 10 ngày, ngày 1/9 học sinh TP. HCM sẽ tựu trường và 5/9 khai giảng nên thời gian này kịp cho nhà trường chuẩn bị.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP. HCM cho biết: "Sở nỗ lực, dự kiến 21/8 sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 nhưng hôm nay Sở đã có bảng điểm chuẩn 108 trường THPT công lập. So với năm ngoái điểm chuẩn không tăng, thậm chí các trường top trên có giảm nhẹ. Mức độ ra đề ra cho hoc sinh thi vào lớp 10 ổn định, mặc dù dịch Covid-19 học sinh nghỉ dài nhưng kết quả khả quan. Học sinh học trực tuyến nhưng kết quả tuyển sinh tương đương với năm ngoái nên rất là tốt. (Minh Hạnh/VOV-TPHCM)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Gia Lai: nghiêm túc, an toàn

Trong chiều nay, 11.939 thí sinh tại tỉnh Gia Lai bước vào môn ngoại ngữ trong thời tiết rất thuận lợi, không khí mát mẻ, trời không mưa. Số thí sinh vắng so với đăng ký ban đầu là 38 thí sinh. Có 1 thí sinh bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi, nên đã bị đình chỉ kết quả. Đây cũng là trường hợp duy nhất vi phạm quy chế trong kỳ thi năm nay tại địa phương.



Nhiều thí sinh tại Gia Lai cho rằng đề thi tiếng anh tương đối khó.

Đánh giá về đề thi môn tiếng anh, em Rcom H’ Thuý (lớp 12A, thí sinh điểm thi Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai) cho biết: “Theo em đề thi tiếng anh khó hơn đề tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Em thấy phần sửa lỗi sai và phần speaking, phần viết lại câu tương đối ổn, còn phần kiến thức về thành ngữ, các cụm từ, các câu hỏi về từ thì em không biết nhiều, nên không làm được mấy câu đó. Còn phần reading thì cũng có nhiều câu khó. Nếu tổng thể, em nắm chắc được 7 điểm.”

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tại Gia Lai có 31 thí sinh có yếu tố dịch tễ, được xét nghiệm Covid-19 và đều cho kết quả âm tính. Số thí sinh này được giám sát y tế và tham dự kỳ thi bình thường. Để đảm bảo an toàn cho thí sinh trong lúc dịch bệnh Covid-19 và bạch hầu đang diễn biến phức tạp, 37 điểm thi trên toàn tỉnh đã thực hiện đúng chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh. Ông Trần Văn Lượng - Trưởng điểm thi số 2, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Pleiku) cho biết: “Yêu cầu toàn bộ cán bộ và thí sinh đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi. Điểm thi có 5 máy đo thân nhiệt, ngay từ cổng có nước sát khuẩn, giám thị yêu cầu thí sinh rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng. Trong trường hợp đặc biệt, có học sinh sốt, ho bất thường thì giám thị báo cáo.”

Kết thúc kỳ thi, tại Gia Lai có 4 học sinh có vấn đề về sức khoẻ. Trong đó, có 1 thí sinh phải bỏ lỡ các môn thi cuối vì tai nạn giao thông phải đi cấp cứu. Còn 3 thí sinh khác đã được chăm sóc y tế kịp thời, có thể tiếp tục kỳ thi. (Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên)

Thí sinh tại Lâm Đồng hoàn thành ngày thi cuối cùng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở Lâm đồng diễn ra trong nỗi lo nhân đôi, đó là về đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 và hoàn thành tốt bài thi.

Tuy nhiên, khi tiếng chuông báo môn thi cuối cùng kết thúc, đa số thí sinh hài lòng về kết quả làm bài, còn phụ huynh thì yên tâm về công tác tổ chức thi chặt chẽ và an toàn. Chị Trần Thị Thiên Tâm, có con dự thi ở hội đồng thi Trường THPT chuyên Thăng Long cho biết:“Tôi thấy công tác chăm sóc cho thí sinh đi thi rất an toàn. Học sinh vào được rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, có xe y tế và có phòng thi riêng cho thí sinh thi nếu bị bệnh. Tôi thấy mọi công tác phục vụ cho các cháu thi rất an tâm”.

Các thí sinh Lâm Đồng tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Bà Phạm Thị Hồng Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm khẳng định cho đến thời điểm này Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Lâm Đồng diễn ra nghiêm túc, an toàn. Tại các điểm thi trong toàn tỉnh không có giám thị và thí sinh vi phạm quy chế thi. “Trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi từ khâu in sao, bảo quản đề thi, bài thi cũng như vận chuyển bài thi từ điểm thi về đến điểm chấm chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh trong việc bảo vệ. Tại các điểm thi theo quy định chúng tôi đã gắn camera để giữ đề, bảo quản bài thi theo đúng quy định”, bà Phạm Thị Hồng Hải chia sẻ. (Tuấn Anh/VOV-Tây Nguyên)

ĐBSCL: Kỳ thi diễn ra an toàn, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Hôm nay, hơn 100.000 thí sinh khu vực ĐBSCL đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020. Qua 2 ngày thi, ở các điểm thi diễn ra an toàn trong lúc dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp.

Tại các điểm thi ở thành phố Cần Thơ đều có chuẩn bị chu đáo nguồn nhân lực, vật lực phục vụ Kỳ thi; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ coi thi thường xuyên nhắc nhở thí sinh thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh; nhất là đeo khẩu trang từ nhà đến điểm thi, hạn chế tụ tập đông người trước cổng trường...

Các thí sinh ở Cà Mau bước vào thi môn cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc gia 2020.

Ở các điểm thi, đội ngũ tình nguyện viên gồm 500 người cũng phát tặng viết, khẩu trang y tế, nước suối, viên sủi hỗ trợ sức khỏe, suất cơm miễn phí… để thí sinh có thêm sức khỏe, hoàn thành bài thi. Đặc biệt, có 13 đội cứu hộ xe máy túc trực trong thời gian diễn ra Kỳ thi để hỗ trợ thí sinh không may bị hư hỏng xe; một số doanh nghiệp thành lập 24 đội xe ôm tình nguyện miễn phí đưa rước thí sinh khi có nhu cầu. Em Nguyễn Quang Vinh, thí sinh dự thi tại điểm thi trường THPT An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chia sẻ: "Qua hai ngày thi em cảm thấy đề thi năm nay dễ, vừa đủ sức để làm. Năm nay đề cũng ra xác suất chung với những phần em đã học. Trước khi vô phòng thi, cán bộ có nhắc nhở sát khuẩn, đo nhiệt và bắt phải đeo khẩu trang, làm em thấy an tâm hơn.

Công an tỉnh Sóc Trăng phát khẩu trang miễn phí cho các thí sinh.

Tại các điểm thi ở tỉnh Sóc Trăng tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19, như đo thân nhiệt cho các thí sinh, thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi các em vào phòng thi... Trong khi lực lượng “tiếp sức mùa thi” nỗ lực hết mình để hỗ trợ các thí sinh có buổi thi tiếp theo thuận lợi nhất.



Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, trong bài thi tổ hợp KHXH, tỷ lệ thí sinh đến dự thi đạt 99,87%. Có 23 thí sinh vắng thi với nhiều lý do khác nhau, chủ yếu là thí sinh tự do. Trong khi bài thi tổ hợp KHTN tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,55%, vắng 34 em.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, đánh giá, sức khỏe của các thí sinh và cán bộ coi thi đều ổn định. Sáng nay, dù trời có mưa nhẹ nhưng vẫn đảm bảo cho các thí sinh dự kỳ thi.

Tại Cà Mau, trong ngày thi thứ 2 toàn tỉnh có 56 thí sinh vắng thi. Trong đó, chủ yếu là thí sinh tự do. Nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, phía Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động về tỉnh Cà Mau 72 thanh tra viên thuộc Trường đại học Tây Đô và Trường Đại học Đồng Tháp làm nhiệm vụ thanh tra, giám sát.



Tại tỉnh Tiền Giang qua 2 ngày thi cả tỉnh vắng 27 thí sinh; có 1 thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Thủ Khoa Huân (huyện Chợ Gạo) bị bệnh đột xuất phải nhập viện nên dừng thi. Riêng tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trương Định (Thị xã Gò Công) có 1 thí sinh bị sốt 39 độ C phải chuyển qua phòng thi dự phòng. Theo Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Tiền Giang, ngày hôm nay các điểm thi diễn ra nghiêm túc, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi phải bị lập biên bản. (Hồng Phương, Chu Trinh, Trần Hiếu, Thạch Hồng)./.