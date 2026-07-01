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Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Điểm 10 môn Sinh học tăng mạnh, TP.HCM dẫn đầu cả nước

Thứ Tư, 09:38, 01/07/2026
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VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với xu hướng tăng nhẹ so với năm ngoái. Điểm trung bình toàn quốc đạt 5.84 điểm; tỷ lệ thí sinh dưới trung bình chiếm 31.428%. Điểm nhấn lớn nhất là số bài thi đạt điểm 10 tăng vọt lên 129.

ky thi tot nghiep thpt Diem 10 mon sinh hoc tang manh, tp.hcm dan dau ca nuoc hinh anh 1
ky thi tot nghiep thpt Diem 10 mon sinh hoc tang manh, tp.hcm dan dau ca nuoc hinh anh 2

Phổ điểm môn Sinh học của kỳ thi tốt nghiệp  năm 2026 tương đối ổn định và có sự cải thiện nhẹ so với năm 2025. Điểm trung bình toàn quốc tăng từ 5.78 lên 5.84 điểm, trong khi tỷ lệ học sinh dưới trung bình (<5) giảm nhẹ xuống còn 31.428%. Đỉnh của phổ điểm (mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất) dịch chuyển từ 6.5 về mốc 6.0 điểm.

Điểm sáng lớn nhất của kỳ thi năm nay nằm ở phân khúc điểm tuyệt đối khi toàn quốc ghi nhận 129 điểm 10, tăng gần 1.6 lần so với năm trước. Trên bản đồ địa phương, Bắc Ninh xuất sắc dẫn đầu cả nước về điểm trung bình với 6.912 điểm. Trong khi đó, TP.HCM tiếp tục khẳng định thế mạnh ở mũi nhọn Sinh học khi ôm trọn 45 điểm 10, bỏ xa địa phương đứng thứ hai là Nghệ An (11 điểm 10).

Phổ điểm là biểu đồ thể hiện sự phân bố điểm của tất cả thí sinh ở từng môn thi hoặc tổ hợp xét tuyển. Đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mặt bằng điểm thi của cả nước và là dữ liệu mà các trường đại học cũng sử dụng khi xây dựng phương án tuyển sinh.

Thông qua phổ điểm, có thể nhận biết đề thi năm đó khó hay dễ, mặt bằng điểm tăng hay giảm so với năm trước. Do đề thi và chất lượng thí sinh mỗi năm khác nhau nên phổ điểm cũng thay đổi, không có năm nào giống năm nào. Vì vậy, thí sinh không nên chỉ so sánh điểm của mình với điểm chuẩn năm trước mà cần đặt điểm số vào bối cảnh của phổ điểm năm nay.

Một yếu tố cần đặc biệt lưu ý là số lượng thí sinh cùng đạt mức điểm với mình và số lượng thí sinh có điểm cao hơn. Nếu rất nhiều thí sinh tập trung ở một khoảng điểm, mức độ cạnh tranh sẽ lớn hơn và điểm chuẩn của nhiều trường có thể tăng.

Phổ điểm của từng tổ hợp xét tuyển cũng phản ánh nguồn tuyển của các trường đại học. Khi một tổ hợp có nhiều thí sinh đạt điểm cao, các trường sử dụng tổ hợp đó sẽ có nguồn tuyển dồi dào, khiến cơ hội của những thí sinh ở mức điểm thấp hơn giảm đi. Ngược lại, nếu số lượng thí sinh đạt điểm cao không nhiều, cơ hội trúng tuyển của nhóm điểm trung bình khá sẽ rộng mở hơn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra ngày 11-12/6, với 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế - pháp luật và ngoại ngữ.

Thủy - Hằng/VOV.VN
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