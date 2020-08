Lai Châu rà soát, di chuyển các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Lai Châu cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu của bão số 2, từ đêm ngày 1/8, nhiều khu vực trong tỉnh Lai Châu có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Để chủ động ứng phó, UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, sạt lở đất do hoàn lưu cơn bão số 2 gây ra.

Theo đó, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các địa phương và ngành chức năng, các công ty thủy điện trên địa bàn theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết, diễn biến mưa, lũ, cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các cơ quan chức năng quyết liệt phương án sơ tán, di chuyển những hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ trượt sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn.

Các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tổ chức rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để có phương án di chuyển kịp thời. Đồng thời quyết liệt phương án sơ tán, di chuyển những hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ trượt sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn.

Ngành Giao thông - Vận tải và chính quyền các địa phương tỉnh Lai Châu đã chủ động các phương án đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản.



Tổ chức các lực lượng tuần tra, cảnh giới, cắm biển cảnh báo những vị trí ngầm tràn có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét,… để hướng dẫn người dân, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn. Tuyên truyền, vận động người dân không nghỉ qua đêm tại lều, lán, nương rẫy; không đi làm nương, chăn thả gia súc xa nơi cư trú; không vớt củi, đánh bắt cá tại các sông, suối khi đang có mưa lũ.

Ngành giao thông bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn và phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại những vị trí có nguy cơ sạt lở, sụt lún, ngầm tràn, bến đò, đường bị ngập úng để người tham gia giao thông chủ động phòng tránh./.