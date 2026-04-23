Lai Châu tiếp sức học sinh vùng cao trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Thứ Năm, 16:53, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Lai Châu sẽ hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú năm cuối cấp bậc trung học phổ thông, nhằm giảm bớt khó khăn, tiếp thêm động lực giúp các em yên tâm ôn tập, tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp năm 2026 đạt kết quả cao.

Tại Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc nội trú, học sinh, học viên bán trú năm cuối cấp THPT và các cơ sở giáo dục tổ chức ôn thi tốt nghiệp trên địa bàn. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/5/2026 và áp dụng từ năm học 2025-2026.

lai chau tiep suc hoc sinh vung cao truoc them ky thi tot nghiep thpt 2026 hinh anh 1
Chính sách được triển nhằm tiếp sức cho học sinh vùng cao Lai Châu vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Các đối tượng được hưởng hỗ trợ gồm học sinh dân tộc nội trú, học sinh bán trú, học viên bán trú năm cuối cấp THPT và các cơ sở giáo dục có tổ chức ăn, ở tập trung phục vụ ôn thi, thi tốt nghiệp. Nghị quyết cũng đặt mục tiêu giảm gánh nặng chi phí ăn, ở cho phụ huynh, tăng cơ hội học tập cho học sinh ở vùng khó khăn.

Bà Hoàng Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cho biết, ngành đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để đưa chính sách sớm đi vào thực tiễn: "Ngành giáo dục cũng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các quy định hỗ trợ, nhất là hướng dẫn về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến những điểm mới về quy chế thi, cấu trúc thi, hình thức tổ chức thi. Các cơ sở giáo dục cũng đã tổ chức ôn thi theo hướng phân hóa đối tượng học sinh, xây dựng kế hoạch ôn tập sát với năng lực thực tế".

Về mức hỗ trợ cụ thể, ngoài kinh phí điện, nước phục vụ học tập; kinh phí nấu ăn và quản lý học sinh, mỗi học sinh còn được hỗ trợ 15kg gạo và 936.000 đồng/tháng; đồng thời được hỗ trợ thêm 360.000 đồng/tháng tiền nhà ở đối với trường hợp cơ sở giáo dục không bố trí được chỗ ở tập trung. Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác. 

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh Lai Châu có 4.422 học sinh/học viên đang theo học lớp 12. Việc ban hành chính sách được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho học sinh trong tỉnh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với tâm thế tự tin hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của địa phương.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tiếp sức học sinh nghèo đến trường
Biên phòng Cà Mau tiếp sức tri thức, chắp cánh ước mơ
Tiếp sức mùa thi: Sắc xanh của niềm tin và sẻ chia
Mẹ đi xe máy từ 4h sáng lên Hà Nội "tiếp sức" cho con thi tốt nghiệp THPT
"Tiếp sức mùa thi" đồng hành cùng kỳ thi THPT tại Đắk Lắk
