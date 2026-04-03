  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lại có thêm máy xúc “làm xiếc” trên sông Sài Gòn

Thứ Sáu, 10:24, 03/04/2026
VOV.VN - Mới đây, trên sông Sài Gòn đoạn đi qua khu vực Bình Quới - Thanh Đa (TP.HCM) xuất hiện một chiếc máy xúc hoạt động trên sà lan gây nhiều lo ngại. Cụ thể, phương tiện này không thực hiện thao tác đào mà tận dụng chính cần xúc để di chuyển, tạo nên cảnh tượng nguy hiểm giữa luồng giao thông đường thủy.

Theo ghi nhận vào lúc 12h38 phút ngày 31/3, một chiếc sà lan chở máy xúc đã di chuyển trên sông trong tình trạng tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông. 

Chỉ trong khoảng 2 phút, phương tiện này đã đi được quãng đường khá dài. Đáng chú ý, sà lan không được trang bị động cơ mà di chuyển bằng cách sử dụng chính máy xúc để “tự đẩy”. Theo các chuyên gia, đây là phương thức vi phạm quy định nhưng lại được một số đơn vị thi công sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí.

Máy xúc ngang nhiên di chuyển trên sông Sài Gòn.

Cách vận hành thiết bị cơ giới thiếu kiểm soát như vậy có thể dẫn đến những sự cố bất ngờ, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người lao động trên sà lan cũng như các phương tiện khác đang lưu thông trong khu vực. Đặc biệt, trên sông Sài Gòn, nơi có mật độ phương tiện qua lại cao, sóng nước từ các tàu thuyền xung quanh có thể tác động mạnh, làm mất ổn định sà lan.

Bên cạnh đó, việc điều khiển hướng di chuyển chỉ bằng lực từ máy xúc cũng thiếu độ chính xác, làm gia tăng nguy cơ va chạm với các phương tiện khác hoặc gây hư hại cho các công trình giao thông đường thủy.

Chỉ trong khoảng 2 phút, phương tiện này đã đi được quãng đường khá dài. 

Trước thực trạng này, cần có sự vào cuộc kịp thời và quyết liệt của lực lượng CSGT TP.HCM để tiến hành xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Video quay lại cảnh máy xúc "làm xiếc".

Trước đó, vào ngày 9/3, một trường hợp tương tự từng được lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh máy xúc di chuyển trên sà lan tại kênh Bến Nghé, đoạn gần cầu Khánh Hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ các clip được chia sẻ ngày 9/3, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, Trạm CSĐT Vàm Sát (thuộc PC08) đã tiến hành xác minh. Qua kiểm tra, CSGT xác định người điều khiển máy xúc là ông H.H.N (35 tuổi, ngụ Đồng Tháp). 

Người điều khiển máy xúc được xác định đã vi phạm nhiều quy định, bao gồm sử dụng phương tiện sai mục đích đăng kiểm tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 139/2021; sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hết hiệu lực tại Điểm b Khoản 6 Điều 15 Nghị định 139/2021. Tổng mức xử phạt đối với các hành vi này ở mức trung bình khoảng 13,5 triệu đồng.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động trên đường thủy cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, chỉ vận hành phương tiện khi đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn. 

Đồng thời, việc người dân ghi lại và chia sẻ các hành vi vi phạm trên mạng xã hội cũng đang trở thành nguồn hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.

Người điều khiển máy xúc tại kênh Bến Nghé vi phạm nhiều quy định, trong đó có sử dụng phương tiện sai mục đích đăng kiểm. (Ảnh chụp màn hình)
CTV Nhựt Chi/VOV.VN
Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam qua cầu Ghềnh sau sự cố sà lan
Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam qua cầu Ghềnh sau sự cố sà lan

VOV.VN - Sau 6 ngày gián đoạn do sự cố sà lan va chạm vào cầu Ghềnh (tỉnh Đồng Nai), sáng 11/3, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã chính thức được thông tuyến trở lại. Chuyến tàu khách SE6 xuất phát từ ga Sài Gòn đã đi qua cầu Ghềnh an toàn, đánh dấu việc hoàn thành công tác khắc phục sự cố tại dầm cầu.

Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam qua cầu Ghềnh sau sự cố sà lan

Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam qua cầu Ghềnh sau sự cố sà lan

VOV.VN - Sau 6 ngày gián đoạn do sự cố sà lan va chạm vào cầu Ghềnh (tỉnh Đồng Nai), sáng 11/3, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã chính thức được thông tuyến trở lại. Chuyến tàu khách SE6 xuất phát từ ga Sài Gòn đã đi qua cầu Ghềnh an toàn, đánh dấu việc hoàn thành công tác khắc phục sự cố tại dầm cầu.

Huy động máy xúc mở đường cho cảnh sát tiếp cận vụ cháy chợ Xanh, Hà Nội
Huy động máy xúc mở đường cho cảnh sát tiếp cận vụ cháy chợ Xanh, Hà Nội

VOV.VN - Quá trình tiếp cận hiện vụ cháy gặp khó khăn, lực lượng chức năng sở tại đã phải huy động máy xúc để phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy.

Huy động máy xúc mở đường cho cảnh sát tiếp cận vụ cháy chợ Xanh, Hà Nội

Huy động máy xúc mở đường cho cảnh sát tiếp cận vụ cháy chợ Xanh, Hà Nội

VOV.VN - Quá trình tiếp cận hiện vụ cháy gặp khó khăn, lực lượng chức năng sở tại đã phải huy động máy xúc để phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy.

Bị máy xúc va vào đầu, một công nhân tử vong
Bị máy xúc va vào đầu, một công nhân tử vong

VOV.VN - Một công nhân 61 tuổi đã tử vong sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trường thi công đường sắt đô thị ở phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM (thuộc địa bàn quận Tân Bình cũ) vào chiều 22/9.

Bị máy xúc va vào đầu, một công nhân tử vong

Bị máy xúc va vào đầu, một công nhân tử vong

VOV.VN - Một công nhân 61 tuổi đã tử vong sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trường thi công đường sắt đô thị ở phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM (thuộc địa bàn quận Tân Bình cũ) vào chiều 22/9.

