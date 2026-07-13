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VOV.VN - Ngày 12/7, mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi vấn gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT xảy ra ở Trường THPT Hùng Vương, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ).
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_lai-xuat-hien-thong-tin-gian-lan-trong-ky-thi-tot-nghiep-thpt-tai-quang-tri.m3u8
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Ngày 12/7, mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi vấn gian lận trong thi tốt nghiệp THPT xảy ra ở Trường THPT Hùng Vương, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ).
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2026-07/tiktok_lai-xuat-hien-thong-tin-gian-lan-trong-ky-thi-tot-nghiep-thpt-tai-quang-tri.m3u8
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