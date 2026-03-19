Làm điện mặt trời mái nhà ở TP.HCM: Thủ tục ngày càng đơn giản



Theo ông Trần Minh Hóa, Phó Trưởng Phòng Quản lý năng lượng (Sở Công Thương TP.HCM), Sở đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành các văn bản liên quan đến cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương và ngành điện lực để hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận chính sách thuận lợi hơn.

Một trong những giải pháp đáng chú ý là công bố danh mục thủ tục hành chính liên quan đến điện mặt trời mái nhà trên Cổng dịch vụ công quốc gia và của TP.HCM. Các thủ tục như đăng ký phát triển, điều chỉnh thông tin hay thông báo đấu nối được thực hiện theo hình thức trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí. Theo quy định, từ ngày 1/7/2025, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ hoàn toàn trực tuyến.

Đối với hệ thống có công suất dưới 100 kW, hộ gia đình chỉ cần thực hiện thủ tục thông báo kèm theo một số giấy tờ cơ bản như bản vẽ thiết kế, hồ sơ công trình và phòng cháy chữa cháy (nếu có). Quy trình đơn giản này được đánh giá phù hợp thực tế, góp phần khuyến khích người dân tham gia.

Theo Sở Công thương, nhu cầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại TP.HCM đang tăng nhanh. Hiện có 13.985 hệ thống đã ký hợp đồng mua bán điện, với tổng công suất lắp đặt hơn 349,6 MWp. Trong đó, 453 hệ thống có công suất từ 100 kWp trở lên, chiếm khoảng 220,7 MWp.

Bên cạnh đó, xu hướng sử dụng điện mặt trời theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ, không bán điện lên lưới ngày càng phổ biến. Hiện có khoảng 559 chủ đầu tư đã triển khai theo mô hình này, với tổng công suất khoảng 48,55 MW. Sở Công thương đánh giá đây là sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân đối với việc sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và chủ động.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% tòa nhà công sở và 50% hộ dân sử dụng điện mặt trời mái nhà; đồng thời năng lượng tái tạo sẽ chiếm ít nhất khoảng 15% công suất cực đại của hệ thống điện.

Dù chưa có quy định cụ thể về ưu đãi thuế trong nghị định hiện hành, TP.HCM vẫn tập trung cải cách thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào điện mặt trời mái nhà.

"Sau khi Chính phủ chính thức ban hành Nghị định sửa đổi thì Sở Công thương cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai, hoàn thiện cơ chế, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia phát triển điện mặt trời mái nhà", ông Trần Minh Hóa nói.