Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm đáng kể số xã, thôn đặc biệt khó khăn

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có từ 15-16 xã và 117 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Lâm Đồng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Hồ Phan Dũng

Cùng với đó là nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phát triển nguồn nhân lực và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ chú trọng huy động các nguồn lực xã hội, phát huy nội lực tại chỗ, qua đó từng bước cải thiện điều kiện sống, tạo chuyển biến rõ nét ở các vùng còn nhiều khó khăn.

Nhờ có hệ thống thuỷ lợi, nhiều cánh đồng xã Tuy Phong sản xuất 3 vụ lúa/năm

Theo Quyết định 184 của UBND tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh có 29 xã đặc biệt khó khăn (giai đoạn 2026 - 2030).

Ông Mang Hiếu, Trưởng thôn Phan Dũng, xã Tuy Phong (xã đặc biệt khó khăn), tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, thời gian qua đã có nhiều công trình được Nhà nước đầu tư. Việc đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng đã làm thay đổi lớn diện mạo của xã Tuy Phong.

Ngày nay, đồng bào dân tộc Raglai nơi đây không còn đốt rừng làm nương rẫy mà đã an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, để bà con thoát nghèo một cách bền vững cũng cần Nhà nước tiếp tục quan tâm.

"Hiện nay, bà con mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm thứ nhất là đất sản xuất, chủ yếu là đất lúa (ruộng) và đất ở. Đây là hai vấn đề mà bà con rất là quan tâm, cũng là bức xúc, để bà con có cuộc sống ấm no hơn", ông Hiếu nói.