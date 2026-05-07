  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm đáng kể số xã, thôn đặc biệt khó khăn

Thứ Năm, 17:09, 07/05/2026
VOV.VN - Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm đáng kể số xã, thôn đặc biệt khó khăn thông qua đầu tư hạ tầng, phát triển sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có từ 15-16 xã và 117 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Lâm Đồng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Hồ Phan Dũng

Cùng với đó là nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phát triển nguồn nhân lực và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ chú trọng huy động các nguồn lực xã hội, phát huy nội lực tại chỗ, qua đó từng bước cải thiện điều kiện sống, tạo chuyển biến rõ nét ở các vùng còn nhiều khó khăn.

Nhờ có hệ thống thuỷ lợi, nhiều cánh đồng xã Tuy Phong sản xuất 3 vụ lúa/năm

Theo Quyết định 184 của UBND tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh có 29 xã đặc biệt khó khăn (giai đoạn 2026 - 2030).

Ông Mang Hiếu, Trưởng thôn Phan Dũng, xã Tuy Phong (xã đặc biệt khó khăn), tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, thời gian qua đã có nhiều công trình được Nhà nước đầu tư. Việc đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng đã làm thay đổi lớn diện mạo của xã Tuy Phong.

Ông Mang Hiếu Trưởng thôn Phan Dũng, xã Tuy Phong (xã đặc biệt khó khăn), tỉnh Lâm Đồng

Ngày nay, đồng bào dân tộc Raglai nơi đây không còn đốt rừng làm nương rẫy mà đã an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, để bà con thoát nghèo một cách bền vững cũng cần Nhà nước tiếp tục quan tâm.

"Hiện nay, bà con mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm thứ nhất là đất sản xuất, chủ yếu là đất lúa (ruộng) và đất ở. Đây là hai vấn đề mà bà con rất là quan tâm, cũng là bức xúc, để bà con có cuộc sống ấm no hơn", ông Hiếu nói. 

Tag: giảm số xã thôn đặc biệt khó khăn phát triển sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số
Dân thôn đặc biệt khó khăn ở Yên Bái phải viết giấy vay tiền làm đường?

VOV.VN - Những ngày qua, trên một số trang mạng xã hội xôn xao thông tin người dân ở một thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái bị bắt viết giấy vay tiền do chưa đóng đủ tiền làm đường giao thông nông thôn. Phóng viên VOV đã tiếp xúc với một số hộ dân, cũng như trao đổi với chính quyền địa phương để xác minh nội dung vụ việc.     

Hà Giang vẫn còn 1.300 thôn bản đặc biệt khó khăn

VOV.VN - Ở Hà Giang hiện có 192 xã đồng bào vùng dân tộc, với trên 1.300 thôn bản đặc biệt khó khăn. Điện, đường, trường, trạm vẫn là ước mong của đồng bào sinh sống nơi vùng cao núi đá nơi đây.

Sơn La ban hành nghị quyết hỗ trợ bố trí dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn

VOV.VN - Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới đến hết năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La vừa được HĐND tỉnh Sơn La ban hành.

